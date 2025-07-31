Марко Рубіо заявив, що США провели переговори з оточенням Путіна про Україну

Марко Рубіо повідомив, що США хотіли знайти якесь розуміння з РФ на шляху до миру, але наразі прогрес відсутній.

Фото: aa.com.tr

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Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що американські чиновники цього тижня контактували з оточенням Путіна та обговорили з ними питання війни РФ проти України. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News Radio.

«Ми продовжуємо контакти з російською стороною - буквально цього тижня, у понеділок або вівторок, у нас була розмова. Не з Путіним, а з деякими його наближеними, в надії знайти якесь розуміння на шляху до миру. Але ми не бачимо прогресу», - розповів держсекретар.

За його словами, найбільше Трампа засмучує, коли він після гарних телефонних розмов із Путіним вмикає новини і бачить, що Росія розбомбила чергове українське місто, яке розташоване далеко від лінії фронту.

«Тому в якийсь момент йому доведеться прийняти рішення: чи варто далі намагатися домовлятися про перемир'я, якщо одна зі сторін у ньому не зацікавлена», - додав Рубіо.

Державний секретар підкреслив, що в американського лідера зараз є багато варіантів тиску на Росію. Він може запровадити вторинні санкції на продаж російської нафти, оскільки це значна частина доходів Москви. Також можливі санкції на банківський сектор, які «будуть серйозними».

«Повторюю: ми сподіваємося цього уникнути і знайти шлях, який призведе до припинення бойових дій. Ми відкриті до різних сценаріїв, але найкращий шлях - це припинити стрілянину і почати говорити. Поки що, принаймні на наш погляд, російська сторона не виявляє щирого інтересу до досягнення цієї мети», - наголосив Рубіо.

Також він звернув увагу, що Трамп «не має наміру чекати вічно».

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