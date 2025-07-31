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Марко Рубио заявил, что США провели переговоры с окружением Путина по Украине

20:58, 31 июля 2025
Марко Рубио сообщил, что США пытались достичь понимания с РФ на пути к миру, но пока без прогресса.
Марко Рубио заявил, что США провели переговоры с окружением Путина по Украине
Фото: aa.com.tr
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Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американские чиновники на этой неделе контактировали с окружением Путина и обсуждали с ними вопрос войны РФ против Украины. Об этом он рассказал в интервью Fox News Radio.

«Мы продолжаем контакты с российской стороной — буквально на этой неделе, в понедельник или вторник, у нас был разговор. Не с Путиным, а с некоторыми из его ближайшего окружения, в надежде найти какое-то понимание на пути к миру. Но прогресса мы пока не видим», — рассказал Рубио.

По его словам, больше всего Трампа расстраивает то, что после хороших телефонных разговоров с Путиным он включает новости и видит, как Россия разбомбила очередной украинский город, находящийся далеко от линии фронта.

«Поэтому в какой-то момент ему придется принять решение: стоит ли дальше пытаться договариваться о перемирии, если одна из сторон в нем не заинтересована», — добавил он.

Госсекретарь подчеркнул, что у американского президента сейчас есть множество рычагов давления на Россию. В частности, он может ввести вторичные санкции на продажу российской нефти, поскольку это ключевой источник доходов Москвы. Также возможны серьезные санкции против банковского сектора.

«Повторю: мы надеемся этого избежать и найти путь, который приведет к прекращению боевых действий. Мы открыты к различным сценариям, но лучший путь — это прекратить стрельбу и начать диалог. Пока, по крайней мере с нашей точки зрения, российская сторона не проявляет искреннего интереса к достижению этой цели», — подчеркнул Рубио.

Он также отметил, что Трамп «не намерен ждать вечно».

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США россия Украина война Рубио

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