Марко Рубио заявил, что США провели переговоры с окружением Путина по Украине

Марко Рубио сообщил, что США пытались достичь понимания с РФ на пути к миру, но пока без прогресса.

Фото: aa.com.tr

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американские чиновники на этой неделе контактировали с окружением Путина и обсуждали с ними вопрос войны РФ против Украины. Об этом он рассказал в интервью Fox News Radio.

«Мы продолжаем контакты с российской стороной — буквально на этой неделе, в понедельник или вторник, у нас был разговор. Не с Путиным, а с некоторыми из его ближайшего окружения, в надежде найти какое-то понимание на пути к миру. Но прогресса мы пока не видим», — рассказал Рубио.

По его словам, больше всего Трампа расстраивает то, что после хороших телефонных разговоров с Путиным он включает новости и видит, как Россия разбомбила очередной украинский город, находящийся далеко от линии фронта.

«Поэтому в какой-то момент ему придется принять решение: стоит ли дальше пытаться договариваться о перемирии, если одна из сторон в нем не заинтересована», — добавил он.

Госсекретарь подчеркнул, что у американского президента сейчас есть множество рычагов давления на Россию. В частности, он может ввести вторичные санкции на продажу российской нефти, поскольку это ключевой источник доходов Москвы. Также возможны серьезные санкции против банковского сектора.

«Повторю: мы надеемся этого избежать и найти путь, который приведет к прекращению боевых действий. Мы открыты к различным сценариям, но лучший путь — это прекратить стрельбу и начать диалог. Пока, по крайней мере с нашей точки зрения, российская сторона не проявляет искреннего интереса к достижению этой цели», — подчеркнул Рубио.

Он также отметил, что Трамп «не намерен ждать вечно».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.