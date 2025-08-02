Пенсионера «бусифицировали» и избили сотрудники ТЦК, а полиция отказалась регистрировать уголовное производство – что решил суд

Гражданин пропустил сроки для обжалования бездействия следователя полиции, поскольку считал, что полиция и прокуратура все же начнут досудебное расследование.

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65-летний житель Черкасской области попытался восстановить справедливость и привлечь к ответственности сотрудников Территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые нанесли существенный вред его здоровью.

Как отмечается в материалах судебного дела, вечером 20 марта 2025 года 65-летний житель города Канев Михаил Л. возвращался домой.

Внезапно возле Михаила Л. остановился автомобиль, из которого вышли неизвестные ему лица, представившиеся сотрудниками ТЦК и СП и попросившие предъявить военно-учетные документы и документы для установления личности.

Однако при себе у Михаила Л. соответствующих документов не было, поэтому он попросил вызвать полицию для проверки его личности.

Впрочем, вместо полицейских на место происшествия прибыла еще одна группа сотрудников ТЦК.

Конструктивного разговора в итоге не получилось – представители ТЦК начали избивать Михаила Л., нанесли ему удары по лицу и телу, а затем запихнули гражданина в автомобиль и принудительно доставили в здание ТЦК и СП.

В здании ТЦК Михаил Л. содержался до момента выяснения его личности и реального возраста – 65 лет (мобилизация в Украине возможна до 60 лет).

На следующий день после возвращении домой Михаилу Л. стало плохо, и он обратился в местную больницу. В частности, мужчина жаловался на сильную головную боль.

После медицинского осмотра дежурный врач сообщил Михаилу Л. о необходимости госпитализации в больницу.

У Михаила Л. были обнаружены:

- закрытая черепно-мозговая травма

- сотрясение головного мозга

- ушибленная рана головы

- ушиб грудной клетки

- травма шейного отдела позвоночника

- повышенное артериальное давление

На стационарном лечении Михаил Л. находился до 27 марта 2025 года.

Впрочем, только 7 мая Михаил Л. решил обратиться в полицию с заявлением о совершении в отношении него преступления.

В полиции к заявлению гражданина отнеслись несколько странно – заявление о совершении уголовного правонарушения приняли, однако уголовное производство не зарегистрировали, следовательно, досудебное расследование начато не было. Мужчина не был даже опрошен как потерпевший.

Несколько раз Михаил Л. обращался в райотдел полиции с просьбой сообщить о судьбе своего заявления, однако получал устные ответы о том, что «проверка продолжается».

Наконец, поняв, что результата не будет, мужчина обратился в Смелянскую окружную прокуратуру, однако там его жалобу переадресовали в другую прокуратуру – Черкасскую специализированную прокуратуру в сфере обороны Центрального региона, где, наконец, ему сообщили об отсутствии полномочий для решения его проблемы.

Лишь 23 июня Михаил Л. обратился в Каневский горрайонный суд Черкасской области с жалобой на бездействие следователя полиции касательно невнесения сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований.

Впрочем, выяснилось, что гражданин уже нарушил десятидневный срок, установленный Уголовным процессуальным кодексом для подачи жалобы на действие или бездействие следователя и прокурора (ст. 304 УПК).

Следственный судья Каневского горрайонного суда 26 июня указал в своем решении, что поскольку 10-дневный срок обжалования бездействия следователя истек еще 19 мая, то жалоба подлежит возврату автору жалобы. Также суд отказал в возобновлении процессуального срока на обжалование бездействия следователя по невнесению сведений об уголовном правонарушении в ЕРДР.

Михаил Л. уже с помощью адвоката решил обжаловать решение суда первой инстанции и обратился в Черкасский апелляционный суд.

Говоря о причинах нарушения десятидневного срока на обжалование, Михаил Л. сообщил, что пропустил срок из-за неудовлетворительного состояния здоровья и подавленного морального состояния. Также мужчина отметил, что пытался решить вопрос путем коммуникации с полицией и прокуратурой, однако неудачно.

Михаил Л. добавил, что следственный судья Каневского горрайонного суда формально подошел к анализу ситуации, не учел исключительные обстоятельства, которые препятствовали своевременной подаче жалобы, в частности, тяжелое физическое и психоэмоциональное состояние заявителя.

Однако апелляционный суд все же указал, что причины пропуска срока обжалования бездействия следователя нельзя считать уважительными, поскольку времени для соответствующего обращения у Михаила Л. было предостаточно.

«Приведенные жалобщиком причины пропуска срока не могут быть основаниями для возобновления срока в данном случае, ведь отсылка на болезнь до обращения с заявлением о преступлении и в райотдел полиции после истечения срока обжалования бездействия, не является уважительной причиной пропуска срока в понимании УПК Украины.

Коллегия судей также учитывает постоянную практику ЕСПЧ относительно того, что сторона, задействованная в ходе судебного разбирательства, обязана с разумным интервалом времени интересоваться производством по ее делу, добросовестно пользоваться принадлежащими ей процессуальными правами и неукоснительно выполнять процессуальные обязанности, поскольку одним из критериев «разумности срока» является именно поведение заявителя. Участник дела обязан демонстрировать готовность участвовать на всех этапах рассмотрения, а также максимально использовать все средства внутреннего законодательства для ускорения процедуры слушания («Чирикоста и Виола против Италии»)», - говорится в постановлении апелляционного суда.

В итоге, 16 июля Черкасский апелляционный суд оставил апелляционную жалобу Михаила Л. без удовлетворения, а определение следственного судьи суда первой инстанции без изменений.

Автор Вячеслав Хрипун

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