Граждане 18-24 лет смогут учиться без отрыва от военной службы – принят закон

«Улучшаем условия военной службы для граждан 18-24 лет», – подчеркнул Денис Шмыгаль.

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Верховная Рада 31 июля приняла как закон законопроект 13235 относительно вопросов образования военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет, которые проходят военную службу по контракту или по призыву во время мобилизации.

Как отметил министр обороны Денис Шмыгаль, этот законопроект, инициированный Минобороны, «усиливает право на образование для молодых людей, которые присоединились к рядам Сил обороны по контракту или по призыву во время мобилизации».

«Улучшаем условия военной службы для граждан 18-24 лет», – указал он.

Согласно законопроекту молодым военнослужащим:

предоставляется право учиться в высших учебных заведениях без отрыва от службы;

гарантируется сохранение места обучения и стипендии на период службы;

предоставляется право на отпуск в связи с обучением в высшем учебном заведении.

«Это позволит гражданам 18-24 лет не только присоединиться к защите Родины, но и одновременно получать компетенции и навыки для дальнейшей реализации в будущем», – считает министр обороны.

Так, в ч. 2 статьи 39 Закона «О воинской обязанности и военной службе» будет предусмотрено, что граждане Украины, которые проходят базовую военную службу, военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, или приняты на военную службу по контракту в случае объявления решения о проведении мобилизации и (или) введения военного положения, а также граждане в возрасте от 18 до 25 лет, которые проходят военную службу по контракту, заключенным сроком на один год, пользуются соответствующими гарантиями.

Военнослужащие имеют право на обучение (в том числе на получение последипломного образования и повышение квалификации) в высших военных учебных заведениях, военных учебных подразделениях высших учебных заведений, заведениях профессионального предвысшего военного образования, других высших учебных заведениях.

Военнослужащим, которые приняты на военную службу по контракту лиц офицерского состава, разрешается учиться в других высших учебных заведениях без отрыва от службы после прохождения ими срока службы, который равен времени их обучения для получения предыдущей степени высшего образования.

Другим категориям военнослужащих (в том числе военнослужащим в возрасте от 18 до 25 лет, которые не имеют высшего образования), кроме военнослужащих, которые проходят базовую военную службу, военную службу (обучение) курсантов высших военных учебных заведений и высших учебных заведений, которые имеют в своем составе военные институты, факультеты военной подготовки, кафедры военной подготовки, отделения военной подготовки, и военную службу по призыву лиц офицерского состава, разрешается учиться в других высших учебных заведениях без отрыва от службы в порядке, определенном соответствующими положениями о прохождении военной службы гражданами Украины.

В статье 53 Закона «Об образовании» будет предусмотрено право получателей образования на сохранение места обучения на период прохождения базовой военной службы, военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период, гражданам в возрасте от 18 до 25 лет, которые приняты на военную службу по контракту. Эти положения применяются к гражданам в возрасте от 18 до 25 лет, которые приняты на военную службу по контракту, также в случае, если на момент прекращения (окончания) контракта о прохождении военной службы их возраст составлял 25 лет.

Соответственно, в Законе «О высшем образовании» предусмотрено, что получателям высшего образования, призванным на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период, или получателям высшего образования в возрасте от 18 до 25 лет, которые приняты на военную службу по контракту, гарантируются сохранение места обучения, а также выплата стипендии после возобновления обучения. Положение этого абзаца применяется к получателям высшего образования в возрасте от 18 до 25 лет, которые приняты на военную службу по контракту, также в случае, если на момент прекращения (окончания) контракта о прохождении военной службы их возраст составлял 25 лет.

Аналогичные гарантии предусматриваются в законе «О профессиональном предвысшем образовании».

В Законе «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» будет закреплено, что во время действия военного положения военнослужащим в возрасте от 18 до 25 лет, которые не имеют высшего образования и которые учатся в высших учебных заведениях или заведениях профессионального предвысшего образования для получения соответствующего уровня образования, кроме высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высших учебных заведений, предоставляется отпуск для обучения, предусмотренный статьей 15 Закона «Об отпусках».

Также, изменения внесены в пункт 18 статьи 10-1. Они касаются не только военных – получателей образования, а в целом предоставления отпусков.

В соответствии с этими изменениями во время действия военного положения военнослужащим, кроме военнослужащих, которые проходят базовую военную службу, предоставляется часть ежегодного основного отпуска общей продолжительностью не более 30 календарных дней, дополнительный отпуск, определенный Законом «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», с разрешения командира (начальника) воинской части, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия продолжительностью не более 10 календарных дней.

Каждый из указанных отпусков предоставляется без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

Ежегодный основной отпуск предоставляется частями в течение календарного года, при условии что основная непрерывная его часть будет составлять не менее 15 календарных дней и одновременного отсутствия не более 30% общей численности военнослужащих соответствующего подразделения.

Предоставление основной непрерывной части ежегодного основного отпуска продолжительностью 15 календарных дней является обязательным. Такой отпуск может не предоставляться исключительно по желанию военнослужащего.

Автор: Наталя Мамченко

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