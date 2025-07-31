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Дональд Трамп решил отложить введение 30% пошлин против Мексики на 90 дней

20:31, 31 июля 2025
Дональд Трамп заявил, что Мексика согласилась «немедленно отменить свои нетарифные торговые барьеры, которых было немало».
Дональд Трамп решил отложить введение 30% пошлин против Мексики на 90 дней
Фото: bbc.co.uk
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Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение следующих 90 дней продолжит переговоры с Мексикой о достижении нового торгового соглашения и пока не будет вводить дополнительные пошлины против соседней страны. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Американский лидер отметил, что сегодня провел «очень успешный» разговор с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.

«Сложность сделки с Мексикой несколько отличается от других стран из-за проблем и преимуществ границы. Мы договорились продлить на 90 дней то же соглашение, которое у нас было в течение последнего короткого периода», — сообщил Трамп.

По его словам, Мексика продолжит платить 25% пошлину на фентанил, 25% пошлину на автомобили и 50% пошлину на сталь, алюминий и медь.

Кроме того, Мексика согласилась «немедленно отменить свои нетарифные торговые барьеры, которых было немало».

«Мы будем вести переговоры с Мексикой в течение следующих 90 дней с целью подписания торгового соглашения в рамках этого периода или позже», — добавил американский президент.

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США Дональд Трамп Мексика

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