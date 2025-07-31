Число погибших в Киеве возросло до 15 человек — КГВА

12 человек погибли в Святошинском районе столицы и 3 — в Соломенском.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Количество погибших в Киеве в результате ночной комбинированной атаки РФ возросло до 15 человек. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

«Поступила информация о пятнадцатом погибшем. К сожалению, худшие прогнозы относительно числа людей под завалами подтверждаются», — заявил он.

На местах ударов продолжают работать спасатели. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Киевская городская прокуратура сообщила, что 12 человек погибли в Святошинском районе и 3 — в Соломенском.

Как ранее сообщалось, РФ осуществила комбинированную атаку на Киев ракетами и дронами, в результате – разрушения в четырех районах столицы. Из-за обстрела в Киеве перекрыты улицы и изменено движение транспорта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.