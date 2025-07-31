Кількість загиблих у Києві зросла до 15 людей — КМВА

12 людей загинуло у Святошинському районі столиці та 3 — у Соломʼянському.

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Кількість загиблих у Києві внаслідок нічної комбінованої атаки РФ зросла до 15 осіб. Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Надійшла інформація про 15-го загиблого. На жаль, найгірші прогнози щодо кількості людей, які можуть перебувати під завалами, підтверджуються», - заявив він.

На місці ударів продовжують працювати рятувальники. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Київська міська прокуратура повідомила, що 12 людей загинуло у Святошинському районі та 3 — у Соломʼянському.

Як раніше повідомлялося, РФ здійснила комбіновану атаку на Київ ракетами й дронами, в результаті – руйнування в чотирьох районах столиці. Через обстріл у Києві були перекриті вулиці та змінено рух транспорту.

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