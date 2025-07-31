Дональд Трамп вирішив відкласти 30% мита проти Мексики на 90 днів

Дональд Трамп заявив, що Мексика погодилася «негайно скасувати свої нетарифні торговельні бар'єри, яких було чимало».

Фото: bbc.co.uk

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Президент США Дональд Трамп заявив, що продовжить переговори з Мексикою протягом наступних 90 днів про досягнення нової торговельної угоди й поки не вводитиме додаткових мит проти сусідньої країни. Про це він написав на своїй соцмережі Truth Social.

Американський лідер зазначив, що сьогодні він провів «дуже успішну» розмову з президентом Мексики Клаудією Шейнбаум.

«Складність угоди з Мексикою дещо відрізняється від інших країн через проблеми та переваги кордону. Ми домовилися продовжити на 90 днів ту саму угоду, яку ми мали протягом останнього короткого періоду», - розповів Трамп.

За його словами, Мексика продовжить сплачувати 25%-й тариф на фентаніл, 25%-й тариф на автомобілі та 50%-й тариф на сталь, алюміній і мідь.

Крім того, Мексика погодилася «негайно скасувати свої нетарифні торговельні бар'єри, яких було чимало».

«Ми будемо перемовлятися з Мексикою протягом наступних 90 днів з метою підписання торговельної угоди десь у межах 90-денного періоду або довше», - додав американський президент.

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