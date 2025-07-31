В Одесі після шторму пляжі вкрилися зеленим килимом з водоростей, відео

Для збирання водоростей вже підключають спецтехніку.

Фото: Думська

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В Одесі після шторму на деяких пляжах вода зацвіла, а на узбережжя викинуло велику кількість водоростей. Відповідні фото та відео піблікує місцеве видання "Думська".

Подібне явище повторюється в Одесі щоліта. Причинами зацвітання води можуть бути високі температури, опади, а також потрапляння у море поживних речовин — зокрема зі стічних вод.

На деяких пляжах для збирання водоростей вже підключають спецтехніку.

Фото та відео "Думська"

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