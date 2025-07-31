Будівлю Хмельницької міськради внесли до Державного реєстру нерухомих пам’яток

Історичну будівлю, де розміщується Хмельницька міська рада, внесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

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Міністерство культури та стратегічних комунікацій внесло будівлю Хмельницької міської ради до Державного реєстру нерухомих пам’яток. Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

Як стало відомо, прокуратура пред’явила позов про зобов’язання Міністерства культури та стратегічних комунікацій України вжити заходів щодо занесення пам’ятки архітектури місцевого значення до реєстру.

Мова йде про приміщення Хмельницької міської ради по вулиці Героїв Маріуполя, 3. Тут раніше розміщувалося "Реальне училище 1905 року".

Приміщення училища було збудоване на початку XX століття і зберегло своє архітектурно-художнє вирішення та об’ємно-планувальну схему. Побудована як навчальний заклад будівля, вплинула на культурний розвиток населення міста Проскурова.

У обласній прокуратурі зазначили, внесення цієї будівлі до Держреєстру нерухомих пам’яток України забезпечить державний захист та сприятиме збереженню історичного та культурного надбання для наступних поколінь.

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