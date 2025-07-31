Здание Хмельницкого горсовета внесли в Государственный реестр недвижимых памятников

Историческое здание, где размещается Хмельницкий городской совет, внесено в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

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Министерство культуры и стратегических коммуникаций внесло здание Хмельницкого городского совета в Государственный реестр недвижимых памятников. Об этом сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре.

Как стало известно, прокуратура предъявила иск об обязательствах Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины принять меры по занесению памятника архитектуры местного значения в реестр.

Речь идет о помещении Хмельницкого городского совета по улице Героев Мариуполя, 3. Здесь ранее размещалось "Реальное училище 1905 года".

Помещение училища было построено в начале XX века и сохранило свое архитектурно-художественное решение и объемно-планировочную схему. Построенное как учебное заведение здание повлияло на культурное развитие населения города Проскурова.

В областной прокуратуре отметили, что внесение этого здания в Госреестр недвижимых памятников Украины обеспечит государственную защиту и будет способствовать сохранению исторического и культурного достояния для последующих поколений.

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