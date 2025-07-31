Закон о НАБУ и САП опубликован в «Голосе Украины»

Закон о НАБУ и САП вступит в силу 1 августа 2025 года.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 31 июля приняла в целом как закон законопроект №13533 относительно восстановления полномочий НАБУ и САП, внесенный Владимиром Зеленским. Законопроект поддержал 331 депутат. Позже Президент Владимир Зеленский сообщил, что уже подписал свой законопроект о НАБУ и САП.

Также стало известно, что 31 июля новый закон о НАБУ и САП был опубликован в официальном издании «Голос Украины».

Таким образом, он вступит в силу уже завтра — 1 августа 2025 года.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявляла, что закон снимает вопросы относительно рисков вмешательства в работу антикоррупционных органов и укрепляет всю систему правопорядка.

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