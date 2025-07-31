Закон про НАБУ та САП опубліковано у «Голосі України»

Закон про НАБУ та САП набере чинності 1 серпня 2025 року.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада 31 липня прийняла в цілому як закон законопроект 13533 стосовно відновлення повноважень НАБУ і САП, внесений Володимиром Зеленським. Законопроект підтримали 331 депутат. Згодом Президент Володимир Зеленський повідомив, що вже підписав свій законопроект про НАБУ і САП.

Також стало відомо, що 31 липня новий закон про НАБУ та САП опублікували у «Голосі України».

Таким чином, що він набере чинності вже завтра, 1 серпня 2025 року.

Раніше премʼєр-міністр України Юлія Свириденко заявляла, що закон знімає питання щодо ризиків втручання в роботу антикорупційних органів та зміцнює всю систему правопорядку.

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