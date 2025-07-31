Нетверезий депутат збив 16-річного мотоцикліста в Кагарлику – хлопець у лікарні

На Обухівщині п’яний водій-депутат спричинив аварію, тяжко травмувавши 16-річного мотоцикліста.

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На одній із вулиць міста Кагарлик Обухівського району Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої постраждав неповнолітній мотоцикліст. Про це повідомила поліція Київської області.

За попередніми даними правоохоронців, 50-річний водій автомобіля Volkswagen Caddy, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, не вибрав безпечної швидкості руху та допустив зіткнення з мотоциклом Lifan LF. Мотоцикл, керований 16-річним водієм, зупинився на Т-подібному перехресті для здійснення повороту ліворуч. У результаті аварії юнак отримав тяжкі тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Медичне освідування показало, що вміст алкоголю в крові водія автомобіля становив 2,7 проміле. Правоохоронці також встановили, що чоловік є депутатом однієї з селищних рад Обухівського району. Зловмисника затримали в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Прокурори Київської обласної прокуратури повідомили водію Volkswagen Caddy про підозру за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило тяжке тілесне ушкодження потерпілому). За скоєне підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин події.

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