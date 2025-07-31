Нетрезвый депутат сбил 16-летнего мотоциклиста в Кагарлыке – парень в больнице

В Обуховском районе пьяный водитель-депутат совершил аварию, тяжело травмировав 16-летнего мотоциклиста.

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На одной из улиц города Кагарлык Обуховского района Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал несовершеннолетний мотоциклист. Об этом сообщила полиция Киевской области.

По предварительным данным правоохранителей, 50-летний водитель автомобиля Volkswagen Caddy, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с мотоциклом Lifan LF. Мотоцикл, управляемый 16-летним водителем, остановился на Т-образном перекрестке для совершения поворота налево. В результате аварии юноша получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован.

Медицинское освидетельствование показало, что содержание алкоголя в крови водителя автомобиля составляло 2,7 промилле. Правоохранители также установили, что мужчина является депутатом одного из поселковых советов Обуховского района. Злоумышленника задержали в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания.

Прокуроры Киевской областной прокуратуры сообщили водителю Volkswagen Caddy о подозрении по ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управлявшим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло тяжкое телесное повреждение потерпевшему). За содеянное подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. В настоящее время продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств происшествия.

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