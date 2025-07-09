США ніколи не відмовлялися від допомоги Україні та мають намір надалі її надавати – Теммі Брюс

У Держдепі США підтвердили незмінну підтримку України попри тимчасову паузу в постачанні зброї.

Фото: Getty Images

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Сполучені Штати залишаються найбільшим союзником України та продовжуватимуть надавати їй підтримку, заявила керівниця пресслужби Державного департаменту США Теммі Брюс.

«Ми були і залишаємося найбільшими помічниками України», – підкреслила Брюс. Вона уточнила, що нещодавня пауза в постачанні озброєнь не свідчить про зміну політики адміністрації США щодо підтримки Києва.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Дональд Трамп підтвердив відновлення постачання зброї в Україну. Водночас президент США заявив, що не знає, хто дав розпорядження минулого тижня щодо зупинки постачання озброєння Україні.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп пообіцяв українському лідеру Володимиру Зеленському негайно надати Україні 10 ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot.

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