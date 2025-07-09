Трамп розглядає передачу Україні ще однієї системи Patriot – WSJ

США знову оцінюють запаси озброєння.

Фото: Getty Images

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Президент США Дональд Трамп розглядає можливість надання Україні ще однієї системи протиповітряної оборони Patriot у відповідь на ігнорування Росією закликів до мирного врегулювання, повідомило видання Wall Street Journal з посиланням на двох анонімних посадовців.

За даними джерел, Білий дім звернувся до Пентагону з проханням оцінити варіанти постачання Україні додаткового озброєння, зокрема систем Patriot. Адміністрація також вивчає, чи можуть інші країни передати такі системи Києву. Це стало б першим рішенням 47-го президента США щодо надання Україні значної системи озброєння.

Системи Patriot мають високий попит у світі, зокрема вони використовувалися для захисту авіабази Аль-Удейд від Ірану минулого місяця. Один зі співрозмовників зазначив, що США можуть виділити одну систему, але ключовим питанням залишається кількість ракет до неї, адже війни в Україні та на Близькому Сході спричинили дефіцит боєприпасів, змушуючи США активно поповнювати запаси.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Дональд Трамп підтвердив відновлення постачання зброї в Україну. Водночас президент США заявив, що не знає, хто дав розпорядження минулого тижня щодо зупинки постачання озброєння Україні.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп пообіцяв українському лідеру Володимиру Зеленському негайно надати Україні 10 ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot.

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