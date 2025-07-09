741 ціль за добу – Росія здійснила наймасштабнішу атаку по Україні

Росія завдала масованого удару по Україні, основний удар – по Луцьку.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про масштабну атаку Росії на українські міста в ніч на 9 липня, назвавши її найбільшою за кількістю повітряних цілей за добу – 741, зокрема 728 дронів, з яких понад 300 – «шахеди», та 13 ракет типу «Кинджал» і «Іскандер». Більшість цілей було знищено завдяки діям дронів-перехоплювачів і мобільних вогневих груп, які ліквідували десятки об’єктів. Зеленський подякував воїнам за влучність і зазначив, що технологію перехоплення продовжують масштабувати.

Основний удар припав на Луцьк, також зафіксовано пошкодження в Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській і Чернігівській областях. Наразі триває ліквідація наслідків атаки.

Зеленський назвав цей напад показовим на тлі відмови Росії від мирних ініціатив. Він закликав до посилення санкцій проти російської нафти, яка фінансує війну, та введення вторинних санкцій проти країн, що її купують. «Партнери знають, як натиснути так, що Росія буде змушена думати про завершення війни, а не нові удари. Кожен, хто хоче миру, повинен діяти», – наголосив президент, закликаючи всіх, хто підтримує мир, діяти.

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