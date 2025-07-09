Практика судов
  1. В Украине

Социальные услуги без НДС – новые возможности для помощи с 1 августа

11:14, 9 июля 2025
С 1 августа поставщики социальных услуг освобождаются от уплаты НДС.
Социальные услуги без НДС – новые возможности для помощи с 1 августа
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 1 августа поставщики социальных услуг в Украине освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), сообщило Министерство социальной политики. Верховная Рада поддержала правительственные изменения, направленные на развитие рынка социальных услуг и облегчение доступа к ним для граждан в сложных жизненных обстоятельствах.

Единственным условием для освобождения от НДС является включение в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг. Нововведение уменьшит финансовое давление на поставщиков, будет способствовать привлечению новых организаций, стимулировать конкуренцию за качество услуг и сократит бюрократические преграды.

«Освобождение деятельности по предоставлению социальных услуг от НДС - это реальный шаг для обеспечения доступности социальной поддержки граждан, поддержки общественного сектора и выполнения государством своих социальных обязательств перед людьми. Мы надеемся, что такие изменения будут способствовать вовлеченности поставщиков, их развитию и совершенствованию качества услуг», - отметила министр социальной политики Оксана Жолнович. По ее словам, изменения будут способствовать развитию поставщиков и повышению качества поддержки для населения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НДС налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин поручил Стефанишиной проинформировать иностранных партнеров об отклонении кандидатуры на директора БЭБ, отобранного по закону, который инициировал сам Кабмин

Закон, по которому отбор нового директора БЭБ происходит при решающей роли «международников», инициировал сам Кабмин «без давления международных партнеров», и за него проголосовали 239 народных депутатов.

В вопросах отсрочки от призыва для мужчин до 25 лет готовят изменения – законопроект

Отсрочку от призыва во время мобилизации предлагается предоставлять тем военнообязанным до 25 лет, которые прошли базовую военную службу, убрав нормы о базовой общевойсковой подготовке.

Совещательная группа экспертов отказывается сотрудничать с Верховной Радой – в парламенте обвинили СГЭ в неуважении к законодательной ветви власти

В Совещательной группе экспертов говорят, что требования Комитета ВРУ незаконны и обвинили народных депутатов в нежелании назначать судей Конституционного Суда.

Все кандидаты на должности прокуроров должны будут пройти военную службу – законопроект о нацсопротивлении

И мужчины, и женщины для того, чтобы претендовать на должности прокуроров, должны будут обязательно пройти военную службу – комитет по нацбезопасности рекомендовал одобрить законопроект.

Студентов будут готовить к нацсопротивлению вместо базовой общевойсковой подготовки – комитет нацбезопасности рекомендовал принять законопроект

Рекомендованный к одобрению законопроект предусматривает обязательность подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео