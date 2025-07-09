Социальные услуги без НДС – новые возможности для помощи с 1 августа

С 1 августа поставщики социальных услуг освобождаются от уплаты НДС.

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С 1 августа поставщики социальных услуг в Украине освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), сообщило Министерство социальной политики. Верховная Рада поддержала правительственные изменения, направленные на развитие рынка социальных услуг и облегчение доступа к ним для граждан в сложных жизненных обстоятельствах.

Единственным условием для освобождения от НДС является включение в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг. Нововведение уменьшит финансовое давление на поставщиков, будет способствовать привлечению новых организаций, стимулировать конкуренцию за качество услуг и сократит бюрократические преграды.

«Освобождение деятельности по предоставлению социальных услуг от НДС - это реальный шаг для обеспечения доступности социальной поддержки граждан, поддержки общественного сектора и выполнения государством своих социальных обязательств перед людьми. Мы надеемся, что такие изменения будут способствовать вовлеченности поставщиков, их развитию и совершенствованию качества услуг», - отметила министр социальной политики Оксана Жолнович. По ее словам, изменения будут способствовать развитию поставщиков и повышению качества поддержки для населения.

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