В Раде обсуждают замену министра образования Лисового: один из претендентов на должность — его заместитель Витренко

В парламенте подтвердили, что вопрос отставки министра образования рассматривается, а среди кандидатов взамен называют действующего заместителя Андрея Витренко.

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Министр образования и науки Оксен Лисовой может покинуть свою должность — в парламенте подтверждают, что вопрос его замены в настоящее время обсуждается. Одним из вероятных кандидатов на пост главы Минобразования называют действующего заместителя министра Андрея Витренко. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в комментарии «Интерфакс-Украина».

По его словам, замена министра действительно рассматривается, и не только в рамках одной кандидатуры.

«Рассматривается… И другие тоже. И вопрос замены рассматривается», — кратко ответил Бабак на вопрос, идет ли речь об отставке Лисового и входит ли Витренко в число претендентов на должность.

При этом конкретики относительно возможных изменений в Минобразования он не предоставил и не назвал имена других потенциальных кандидатов.

Тему возможной отставки Лисового уже несколько недель активно обсуждают в политических кругах.

Так, ранее народный депутат Инна Совсун заявила, что заместителя министра Андрея Витренко действительно рассматривают как основного претендента на министерское кресло. А ещё раньше депутат Ярослав Железняк, комментируя потенциальные перестановки в правительстве, также не исключал, что Министерство образования ожидают изменения, хотя тогда он не назвал конкретных имен.

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