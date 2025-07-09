Дональд Трамп погрожував Путіну розбомбити Москву — CNN опублікував аудіозапис

Під час одного із заходів зі збору коштів у 2024 році Дональд Трамп заявив, що погрожував Путіну розбомбити Москву, якщо той вторгнеться в Україну.

Фото: esade.edu

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У 2024 році Дональд Трамп під час закритій зустрічі донорів заявляв, що одного разу він намагався утримати Путіна від нападу на Україну. Він навіть погрожував розбомбити Москву. Аудіозапис заяви опублікував телеканал CNN.

«Я сказав Путіну: «Якщо ви зайдете в Україну, я розбомблю Москву до біса. Кажу вам, у мене немає вибору. А він такий: «Я не вірю вам». Каже: «У жодному випадку». Я сказав: «Ще в якому». І потім він знову каже: «Я вам не вірю», але правда, що він повірив на 10%. Говорю вам, він повірив на 10%.

Потім я говорив із головою КНР Сі. Я сказав йому те ж саме, сказав, знаєте: «Якщо ви підете на Тайвань, я розбомблю до біса Пекін. Він подумав, я збожеволів», - сказав Трамп під час одного із заходів зі збору коштів у 2024 році.

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