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Британец 10 лет притворялся неизлечимо больным, чтобы выманить деньги у школьного друга — что решил суд

20:12, 9 июля 2025
Мошенник использовал вымышленные диагнозы и фальшивые истории, чтобы нажиться на доверии людей.
Британец 10 лет притворялся неизлечимо больным, чтобы выманить деньги у школьного друга — что решил суд
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В Великобритании разгорелся громкий скандал вокруг 32-летнего Мэтью Ховарта — мужчины, который на протяжении десятилетия придумывал фальшивые истории, чтобы манипулировать эмоциями людей и выманивать у них деньги. Одной из его последних жертв стал школьный друг Том Ли, которому Ховарт рассказал трогательную, но полностью вымышленную историю о смертельной болезни. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, Ховарт сообщил Ли, что болен неизлечимым раком мозга и ему осталось жить всего несколько недель. Чтобы спасти «друга», Том передал ему £2700 (более $3600) на лечение в частной клинике. В тот момент он сам переживал трудный период после разрыва отношений и не мог оставить старого знакомого в беде.

Но позже правда раскрылась: рак оказался выдумкой — как и многие другие истории, которыми Ховарт пользовался для мошенничества на протяжении как минимум десяти лет. Его ложь длилась 14 месяцев, прежде чем Ли понял, что стал жертвой манипуляции.

Расследование показало, что Ховарт использовал как минимум пять псевдонимов, а также создавал фейковые аккаунты от имени знаменитостей в закрытых группах Facebook, где хвалил сам себя. Он убеждал людей, что является успешным продюсером BBC с миллионным состоянием, которое якобы заблокировано из-за шантажа. Некоторым он отправлял истории о тяжелом детстве и нищете — всё ради того, чтобы вызвать жалость и получить очередные «подарки».

Суд признал Ховарта виновным в мошенничестве путём обмана. Сначала его приговорили к 12 месяцам лишения свободы, однако позже приговор смягчили: 20 недель условно с трёхмесячным домашним арестом. Кроме того, он обязан выплатить Тому Ли £1200 компенсации и не приближаться к нему в течение двух лет.

Такой приговор возмутил пострадавшего.

«Он ведёт себя так, будто ничего не произошло», — передаёт Daily Mail слова Ли. «Я боюсь, что он снова найдёт кого-то, кто ему поверит».

Журналисты отмечают, что Том до сих пор не может оправиться от предательства — и не верит, что Ховарт остановится.

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