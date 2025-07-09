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Gemini получает доступ к вашим приложениям – новое обновление от Google уже на Android

21:35, 9 июля 2025
Google внедряет обновление Gemini для Android с доступом к сторонним приложениям.
Gemini получает доступ к вашим приложениям – новое обновление от Google уже на Android
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Google начал обновление искусственного интеллекта Gemini, которое предоставит ему доступ к сторонним приложениям, установленным на устройствах Android, сообщило издание ArsTechnica. Функция активируется автоматически, а отказ от нее вызывает трудности.

Некоторые пользователи получили письма от Google со ссылкой на страницу поддержки, где указано, что собранные Gemini данные могут просматриваться и обрабатываться, в том числе поставщиками услуг. Ограничить доступ к приложениям, таким как WhatsApp, возможно, но данные все равно будут храниться 72 часа. Google не уточняет, как полностью заблокировать доступ Gemini к сторонним программам, а в письмах содержатся противоречивые утверждения: новые функции не будут действовать, если ранее была отключена «История действий в приложениях Gemini».

В комментарии СМИ Google отметил преимущества обновления, которое позволяет использовать Gemini для ежедневных задач, таких как отправка сообщений или установка таймеров. Компания заверила, что при выключенной «Истории действий» данные не будут использоваться для совершенствования ИИ-моделей.

Эксперты Tuta сравнили интеграцию Gemini в Android со встраиванием Internet Explorer в Windows компанией Microsoft. Они отметили, что отказ от сохранения истории действий может предотвратить сбор данных, а если Gemini не установлен на устройстве, обновление не активирует его.

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