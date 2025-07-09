Практика судов
  1. В Украине

Сбежал с БТРом – военный получил 7 лет за дезертирство

11:50, 9 июля 2025
Военнослужащего на Сумщине приговорили к 7 годам за дезертирство и угон БТРа.
Сбежал с БТРом – военный получил 7 лет за дезертирство
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сумской районный суд признал виновным военнослужащего местной воинской части в дезертирстве и похищении бронетранспортера, назначив ему наказание в виде 7 лет лишения свободы, сообщило Государственное бюро расследований.

В январе 2025 года водитель спецтехники самовольно оставил часть, выехав на БТРе под предлогом заправки топливом. С собой он забрал автомат и направился домой на Полтавщину. Преодолев сотни километров, военный оставил бронетранспортер на обочине возле села и пошел отдыхать в лесополосу.

Сотрудники ГБР, совместно с военной службой правопорядка и СБУ, оперативно задержали дезертира. Похищенную технику и оружие вернули в воинскую часть.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд военные ГБР СЗЧ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин поручил Стефанишиной проинформировать иностранных партнеров об отклонении кандидатуры на директора БЭБ, отобранного по закону, который инициировал сам Кабмин

Закон, по которому отбор нового директора БЭБ происходит при решающей роли «международников», инициировал сам Кабмин «без давления международных партнеров», и за него проголосовали 239 народных депутатов.

В вопросах отсрочки от призыва для мужчин до 25 лет готовят изменения – законопроект

Отсрочку от призыва во время мобилизации предлагается предоставлять тем военнообязанным до 25 лет, которые прошли базовую военную службу, убрав нормы о базовой общевойсковой подготовке.

Совещательная группа экспертов отказывается сотрудничать с Верховной Радой – в парламенте обвинили СГЭ в неуважении к законодательной ветви власти

В Совещательной группе экспертов говорят, что требования Комитета ВРУ незаконны и обвинили народных депутатов в нежелании назначать судей Конституционного Суда.

Все кандидаты на должности прокуроров должны будут пройти военную службу – законопроект о нацсопротивлении

И мужчины, и женщины для того, чтобы претендовать на должности прокуроров, должны будут обязательно пройти военную службу – комитет по нацбезопасности рекомендовал одобрить законопроект.

Студентов будут готовить к нацсопротивлению вместо базовой общевойсковой подготовки – комитет нацбезопасности рекомендовал принять законопроект

Рекомендованный к одобрению законопроект предусматривает обязательность подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео