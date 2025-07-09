Сбежал с БТРом – военный получил 7 лет за дезертирство

Военнослужащего на Сумщине приговорили к 7 годам за дезертирство и угон БТРа.

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Сумской районный суд признал виновным военнослужащего местной воинской части в дезертирстве и похищении бронетранспортера, назначив ему наказание в виде 7 лет лишения свободы, сообщило Государственное бюро расследований.

В январе 2025 года водитель спецтехники самовольно оставил часть, выехав на БТРе под предлогом заправки топливом. С собой он забрал автомат и направился домой на Полтавщину. Преодолев сотни километров, военный оставил бронетранспортер на обочине возле села и пошел отдыхать в лесополосу.

Сотрудники ГБР, совместно с военной службой правопорядка и СБУ, оперативно задержали дезертира. Похищенную технику и оружие вернули в воинскую часть.

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