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На Чернігівщині курсант застрелив двох військових-інструкторів під час навчань

12:24, 17 липня 2025
На Чернігівщині під час навчань курсант застрелив двох військових інструкторів.
На Чернігівщині курсант застрелив двох військових-інструкторів під час навчань
Ілюстративне зображення
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У Чернігівській області під час навчальних стрільб на території одного з навчальних центрів курсант відкрив вогонь з автоматичної зброї по інструкторах. Унаслідок поранень двоє військовослужбовців загинули, повідомили в обласній поліції.

За даними правоохоронців, підозрюваного затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці вже внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками умисного вбивства двох осіб (п.1 ч.2 ст. 115 КК України).

Наразі триває досудове розслідування. Подробиці інциденту та мотиви з’ясовуються.

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поліція військові Чернігів

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