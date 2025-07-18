В ВСУ внедряют систему автоматизированного учета личного состава «Импульс»

В ВСУ переходят на цифровой учет личного состава.

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В Вооруженных Силах Украины стартовало внедрение системы «Импульс» — автоматизированного инструмента учета личного состава для тактического уровня (бригада и ниже). Об этом сообщила заместитель министра обороны Катерина Черногоренко, отметив, что уже подписала целевой профиль безопасности для этой системы.

«Импульс» нацелен на устранение бумажной бюрократии в кадровом учете и обеспечение командиров доступом к точным, актуальным данным о штате, резервах, прохождении службы и потребностях в доукомплектовании — все в одном защищенном цифровом пространстве.

До конца июля, при поддержке международных партнеров, запланирована передача 1000 ноутбуков для подразделений, определенных Генштабом.

Ранее Катерина Черногоренко анонсировала, что в конце июля — начале августа в системе «Резерв+» планируется запуск отсрочек для некоторых категорий граждан.

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