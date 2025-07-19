Надругательство ради прибыли — в Сумской области мужчина разворовывал могилы

40-летний местный житель демонтировал металлические ограждения на кладбище, прятал похищенное в кустах и сдавал на металлолом.

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В Сумской области правоохранители разоблачили мужчину, который осквернял могилы. Об этом сообщает региональная полиция.

Правоохранители задокументировали противоправную деятельность 40-летнего местного жителя, который систематически совершал надругательство над могилами на городском кладбище.

Следователи установили, что злоумышленник, игнорируя моральные нормы и традиции почитания усопших, неоднократно приходил на кладбище. Там он демонтировал металлические элементы с оград вокруг мест захоронения, прятал похищенное в кустарниках поблизости, а затем сдавал в пункт приема металлолома — исключительно ради личной выгоды.

В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины — надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего, совершенное из корыстных побуждений. Следственные действия продолжаются.

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