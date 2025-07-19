Родители абитуриентов могут взять 12 дней отпуска — Гоструда

Речь идет о неоплачиваемом отпуске для сопровождения ребенка в учебное заведение в другом городе.

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Юго-Восточное межрегиональное управление Гоструда разъяснило нюансы предоставления отпуска без сохранения заработной платы для родителей абитуриентов.

Работники, дети которых в возрасте до 18 лет поступают в учебные заведения, расположенные в другой местности, имеют право на отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью 12 календарных дней, не включая времени, необходимого для проезда к месту расположения учебного заведения и обратно.

Если таких детей двое или больше, отпуск предоставляется отдельно для сопровождения каждого из них.

Это предусмотрено пунктом 17 статьи 25 Закона Украины «Об отпусках».

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