Думаю, це відбудеться, — Трамп на питання, чи буде анексовано Гренландію

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Овальному кабінеті відповів на питання про потенційне приєднання Гренландії до Штатів. Про це повідомляє Sky News.
На запитання журналіста про бачення президента щодо потенційної анексії Гренландії Трамп відповів: «Я думаю, що це відбудеться».
Американський президент додав, що питання Гренландії стосується міжнародної безпеки.
«Ти ж знаєш, Марку, що це потрібно не лише для безпеки, а й для міжнародної стабільності. Це дійсно дуже доречне питання, дякую», — сказав він під час пресконференції.
«Нам доведеться укласти угоду щодо Гренландії», - додав Трамп, передає The Guardian.
Як відомо, у Гренландії відбулися дострокові парламентські вибори. На них здобула перемогу партія Demokraatit. Її лідер Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що гренландці не хочуть бути американцями.
Раніше президент США Дональд Трамп, висловив зацікавленість у купівлі Гренландії.
У свою чергу прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що «ми не продаємося і не будемо продаватися».
Як писала «Судово-юридична газета», прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо сказав, що не вважає, що США застосують силу, щоб забрати Гренландію. Водночас віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США не потрібно використовувати військову силу у Гренландії.
Додамо, США зможуть викупити Гренландію лише за згодою Великої Британії, сказав колишній міністр Данії.
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