Думаю, це відбудеться, — Трамп на питання, чи буде анексовано Гренландію

Під час зустрічі з генсеком НАТО Рютте, Трамп заявив, що питання Гренландії стосується міжнародної безпеки.

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Президент США Дональд Трамп під час зустрічі із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Овальному кабінеті відповів на питання про потенційне приєднання Гренландії до Штатів. Про це повідомляє Sky News.

На запитання журналіста про бачення президента щодо потенційної анексії Гренландії Трамп відповів: «Я думаю, що це відбудеться».

Американський президент додав, що питання Гренландії стосується міжнародної безпеки.

«Ти ж знаєш, Марку, що це потрібно не лише для безпеки, а й для міжнародної стабільності. Це дійсно дуже доречне питання, дякую», — сказав він під час пресконференції.

«Нам доведеться укласти угоду щодо Гренландії», - додав Трамп, передає The Guardian.

Як відомо, у Гренландії відбулися дострокові парламентські вибори. На них здобула перемогу партія Demokraatit. Її лідер Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що гренландці не хочуть бути американцями.

Раніше президент США Дональд Трамп, висловив зацікавленість у купівлі Гренландії.

У свою чергу прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що «ми не продаємося і не будемо продаватися».

Як писала «Судово-юридична газета», прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо сказав, що не вважає, що США застосують силу, щоб забрати Гренландію. Водночас віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США не потрібно використовувати військову силу у Гренландії.

Додамо, США зможуть викупити Гренландію лише за згодою Великої Британії, сказав колишній міністр Данії.