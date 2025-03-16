«План Маршалла» для України: у Раді пропонують переглянути статус ліцензій на користування надрами

Народні депутати вказують, що в Україні значна частина ліцензій на користування надрами не використовується або використовується неефективно, тому варто переглянути їх статус і надати пріоритетний доступ до розробки корисних копалин іноземним інвесторам країн-партнерів, зокрема зі США.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На сьогодні в Україні значна частина ліцензій на користування надрами не використовується або використовується неефективно («сплячі ліцензії»). З метою стимулювання розвитку добувної галузі та залучення інвестицій варто переглянути статус таких ліцензій та надати пріоритетний доступ до розробки корисних копалин іноземним суб'єктам господарської діяльності з країн-партнерів України, насамперед зі США. Про це йдеться у проекті постанови про розроблення законодавчої бази для створення преференційних умов діяльності бізнесу країн-партнерів України в рамках Післявоєнного Альянсу 13067, ініціаторами якого виступають народні депутат Олександр Ковальчук, Давид Арахамія, Данило Гетманцев, Галина Янченко, Микола Тищенко та інші.

Як зазначають автори, світовий досвід підтверджує, що створення сприятливих умов для залучення стратегічних інвесторів є ефективним механізмом відновлення економіки після масштабних криз. Успішними прикладами таких підходів є:

Японія (1945–1960 рр.) – унаслідок післявоєнної реконструкції США здійснили масштабні фінансові вливання, спрямовані на економічне відродження країни, а також передали передові технології, що сприяло стрімкому розвитку промисловості та трансформації Японії у глобальний технологічний центр.

Федеративна Республіка Німеччина (1948–1952 рр.) – реалізація «плану Маршалла» передбачала залучення значних американських інвестицій для модернізації промислового виробництва, що стало основою економічного дива Німеччини.

Республіка Корея (1953–1970 рр.) – стратегічне партнерство зі США дозволило залучити інвестиції та технологічний трансфер, що сприяло динамічному розвитку промисловості та формуванню інноваційної економіки.

«Створення в Україні спеціального режиму залучення інвестицій від стратегічних партнерів, передусім США, матиме вирішальне значення для післявоєнного відновлення держави», вказують депутати.

Окрему увагу, на їх думку, необхідно приділити аналізу та аудиту «сплячих ліцензій» на користування надрами з метою ефективного використання природних ресурсів та залучення інвесторів до розробки родовищ. Важливим заходом є розробка механізму скасування ліцензій, які використовуються неефективно, та пріоритетного надання цих ресурсів іноземним суб'єктам господарської діяльності з країн-партнерів, насамперед зі США, із відповідними інвестиційними зобов’язаннями.

Аналогічна ситуація, за їх словами, спостерігається у сфері управління державним майном, значна частина якого використовується неефективно або має критичну потребу в модернізації. Передача таких активів у концесію іноземним суб'єктам господарської діяльності з країн- партнерів, насамперед ї зі США на преференційних умовах сприятиме залученню довгострокових інвестицій, підвищенню ефективності управління стратегічними активами та створенню сучасної виробничої та логістичної інфраструктури.

Також необхідно здійснити ідентифікацію державних активів, що можуть бути передані в концесію, та визначити стратегічні підприємства, які потребують модернізації із залученням міжнародних інвесторів. Важливим напрямом є запровадження преференційних умов для іноземних суб'єктів господарської діяльності, що мають постійне місцезнаходження або постійне місце проживання на території країн-партнерів, насамперед зі США, у процесі концесійного використання державного майна та реалізації державно-приватних партнерств у стратегічних секторах економіки.

Для досягнення поставлених цілей проект постанови передбачає доручення Кабінету Міністрів розробити та внести на розгляд Верховної Ради законодавчі ініціативи, спрямовані на спрощення процедур залучення іноземних інвестицій, зокрема від субʼєктів господарювання зі США.

Також передбачається створення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради для координації розробки законодавчої бази щодо залучення іноземних інвестицій.

Складовою є формування комплексного пакету стимулів для інвесторів, що включатиме податкові преференції та митні пільги для іноземних суб'єктів господарської діяльності з країн-партнерів, насамперед зі США, спрощені регуляторні процедури та адміністративні механізми, а також удосконалення механізмів захисту прав інвесторів та їхніх активів.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.