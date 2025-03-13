Справа Айбокс Банку — суд у Львові ухвалив рішення про спецрозслідування щодо «відмивання» 5 млрд грн

Личаківський райсуд Львова задовольнив клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці Айбокс Банку.

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Як повідомляла «Судово-юридична газета», детективи Бюро економічної безпеки звернулися до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці Айбокс Банку. За даними слідства, йдеться про «відмивання» близько 5 млрд грн для нелегальних казино.

13 березня 2025 року, слідчий суддя Личаківського районного суду міста Львова задовольнив клопотання ТУ БЕБ у Львівській області. Про це повідомляє пресслужба суду.

Вказується, що спеціальне досудове розслідування надасть змогу правоохоронним органам продовжити з’ясування та встановлення обставин у кримінальному провадженні за підозрою у відмиванні колишніми керівниками АТ «Айбокс Банк» грошових коштів на суму близько 5 млрд гривень, отриманих від нелегального грального бізнесу.

«Вказане рішення було ухвалено, незважаючи на безпрецедентну інформаційну атаку та особисте переслідування суддів Личаківського районного суду м. Львова», — зазначили в суді.

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