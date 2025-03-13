Дело Айбокс Банка — суд во Львове принял решение о спецрасследовании по «отмыванию» 5 млрд грн

Лычаковский райсуд Львова удовлетворил ходатайство об осуществлении специального досудебного расследования по делу владелицы Айбокс Банка.

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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», детективы Бюро экономической безопасности обратились в суд с ходатайством о проведении специального досудебного расследования в деле владелицы Айбокс Банка. По данным следствия, речь идет об «отмывании» около 5 млрд грн для нелегальных казино.

13 марта 2025 года следственный судья Лычаковского районного суда города Львова удовлетворил ходатайство ТУ БЭБ во Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что специальное досудебное расследование позволит правоохранительным органам продолжить выяснение и установление обстоятельств в уголовном производстве по подозрению в отмывании бывшими руководителями АО «Айбокс Банк» денежных средств на сумму около 5 млрд гривен, полученных от нелегального игорного бизнеса.

«Указанное решение было принято, несмотря на беспрецедентную информационную атаку и личное преследование судей Лычаковского районного суда г. Львова», — отметили в суде.

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