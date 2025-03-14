«План Маршалла» для Украины: в Раде предлагают пересмотреть статус лицензий на пользование недрами

Народные депутаты отмечают, что в Украине значительная часть лицензий на пользование недрами не используется или используется неэффективно, поэтому следует пересмотреть их статус и предоставить приоритетный доступ к разработке полезных ископаемых иностранным инвесторам из стран-партнеров, в первую очередь из США.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На сегодняшний день в Украине значительная часть лицензий на пользование недрами либо не используется, либо используется неэффективно («спящие лицензии»). Для стимулирования развития добывающей отрасли и привлечения инвестиций предлагается пересмотреть статус таких лицензий и предоставить приоритетный доступ к разработке полезных ископаемых иностранным субъектам хозяйственной деятельности из стран-партнеров Украины, прежде всего из США. Об этом говорится в проекте постановления о разработке законодательной базы для создания преференционных условий деятельности бизнеса стран-партнеров Украины в рамках Послевоенного Альянса №13067. Инициаторами выступили народные депутаты Александр Ковальчук, Давид Арахамия, Данило Гетманцев, Галина Янченко, Николай Тищенко и другие.

Как отмечают авторы, мировой опыт подтверждает, что создание благоприятных условий для привлечения стратегических инвесторов является эффективным механизмом восстановления экономики после масштабных кризисов. Успешные примеры таких подходов включают:

Япония (1945–1960 гг.) – в результате послевоенной реконструкции США осуществили масштабные финансовые вливания, направленные на экономическое возрождение страны, а также передали передовые технологии, что способствовало стремительному развитию промышленности и превращению Японии в глобальный технологический центр.

Федеративная Республика Германия (1948–1952 гг.) – реализация «плана Маршалла» предусматривала привлечение значительных американских инвестиций для модернизации промышленного производства, что стало основой «экономического чуда» Германии.

Республика Корея (1953–1970 гг.) – стратегическое партнерство с США позволило привлечь инвестиции и технологический трансфер, что способствовало динамичному развитию промышленности и формированию инновационной экономики.

«Создание в Украине специального режима привлечения инвестиций от стратегических партнеров, в первую очередь США, будет иметь решающее значение для послевоенного восстановления государства», — указывают депутаты.

Особое внимание, по их мнению, следует уделить анализу и аудиту «спящих лицензий» на пользование недрами для эффективного использования природных ресурсов и привлечения инвесторов к разработке месторождений. Важным шагом является разработка механизма аннулирования лицензий, которые используются неэффективно, и приоритетного предоставления этих ресурсов иностранным субъектам хозяйственной деятельности из стран-партнеров, в первую очередь из США, с соответствующими инвестиционными обязательствами.

Аналогичная ситуация, по их словам, наблюдается в сфере управления государственным имуществом, значительная часть которого используется неэффективно или требует критической модернизации. Передача таких активов в концессию иностранным субъектам хозяйственной деятельности из стран-партнеров, в первую очередь из США, на преференционных условиях будет способствовать привлечению долгосрочных инвестиций, повышению эффективности управления стратегическими активами и созданию современной производственной и логистической инфраструктуры.

Также необходимо провести идентификацию государственных активов, которые могут быть переданы в концессию, и определить стратегические предприятия, нуждающиеся в модернизации с привлечением международных инвесторов. Важным направлением является введение преференционных условий для иностранных субъектов хозяйственной деятельности, зарегистрированных или проживающих на территории стран-партнеров, в первую очередь США, в процессе концессионного использования государственного имущества и реализации государственно-частных партнерств в стратегических секторах экономики.

Для достижения поставленных целей проект постановления предусматривает поручение Кабинету Министров разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законодательные инициативы, направленные на упрощение процедур привлечения иностранных инвестиций, в частности от субъектов хозяйствования из США.

Также предлагается создать Временную специальную комиссию Верховной Рады для координации разработки законодательной базы по привлечению иностранных инвестиций.

Составной частью является формирование комплексного пакета стимулов для инвесторов, включающего налоговые преференции и таможенные льготы для иностранных субъектов хозяйственной деятельности из стран-партнеров, в первую очередь из США, упрощенные регуляторные процедуры и административные механизмы, а также совершенствование механизмов защиты прав инвесторов и их активов.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.