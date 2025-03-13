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Думаю, это произойдет, — Трамп на вопрос, будет ли аннексирована Гренландия

19:56, 13 марта 2025
Во время встречи с генсеком НАТО Рютте Трамп заявил, что вопрос Гренландии касается международной безопасности.
Думаю, это произойдет, — Трамп на вопрос, будет ли аннексирована Гренландия
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Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете ответил на вопрос о возможном присоединении Гренландии к Штатам. Об этом сообщает Sky News.

На вопрос журналиста о видении президента относительно потенциальной аннексии Гренландии Трамп ответил: «Я думаю, что это произойдет».

Американский лидер добавил, что вопрос Гренландии касается международной безопасности.

«Ты же знаешь, Марк, что это нужно не только для безопасности, но и для международной стабильности. Это действительно очень уместный вопрос, спасибо», — сказал он во время пресс-конференции.

«Нам придется заключить соглашение по Гренландии», — добавил Трамп, передает The Guardian.

Как известно, в Гренландии состоялись досрочные парламентские выборы. На них победу одержала партия Demokraatit. Ее лидер Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что гренландцы не хотят становиться американцами.

Ранее президент США Дональд Трампвыразил заинтересованность в покупке Гренландии.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что «мы не продаемся и не будем продаваться».

Как писала «Судебно-юридическая газета» премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сказал, что не считает, что США применят силу, чтобы забрать Гренландию.

Также стало известно, что Дания выразила готовность обсудить ужесточение безопасности в Гренландии и увеличение военного присутствия США на острове. В то же время вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что США не нужно использовать военную силу в Гренландии.

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США Дональд Трамп

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