На Харківщині зменшили тривалість комендантської години

У Харкові та області з 17 серпня змінюється час комендантської години. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що на засіданні Ради оборони Харківської області ухвалили рішення зменшити тривалість комендантської години на Харківщині.

«Тепер вона триватиме з 00:00 до 5:00. Зміни запроваджуємо з 00.00 17 серпня (ніч із суботи на неділю)», - заявив він.

Олег Синєгубов підкреслив, що таке рішення погодили у відповідь на звернення представників бізнесу.

«Ми розуміємо потреби економіки. Наразі, завдяки Збройним силам України, безпекова ситуація дозволяє зробити цей крок», - додав він.

При цьому, новий режим не поширюється на громади, де місцевою владою запроваджено власну посилену комендантську годину.

