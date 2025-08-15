Практика судів
  1. В Україні

На Харківщині зменшили тривалість комендантської години

11:51, 15 серпня 2025
Зміни щодо комендантської години запроваджуються з 00:00 17 серпня.
На Харківщині зменшили тривалість комендантської години
Фото: freeradio.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Харкові та області з 17 серпня змінюється час комендантської години. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що на засіданні Ради оборони Харківської області ухвалили рішення зменшити тривалість комендантської години на Харківщині.

«Тепер вона триватиме з 00:00 до 5:00. Зміни запроваджуємо з 00.00 17 серпня (ніч із суботи на неділю)», - заявив він.

Олег Синєгубов підкреслив, що таке рішення погодили у відповідь на звернення представників бізнесу.

«Ми розуміємо потреби економіки. Наразі, завдяки Збройним силам України, безпекова ситуація дозволяє зробити цей крок», - додав він.

При цьому, новий режим не поширюється на громади, де місцевою владою запроваджено власну посилену комендантську годину.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Харків комендантська година

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мін’юст пропонує знімати судимість до закінчення визначених КК строків у разі тримання особи у неналежних умовах

Міністерство юстиції розробило змінити до Кримінального кодексу, зокрема пропонує скоротити строк, після якого до засудженого може бути застосовано умовно-дострокове звільнення на строк тримання у неналежних умовах

Руслан Кравченко заявив про викриття суддів Мар’їнського райсуду Донеччини на виготовленні рішень для ухилення від мобілізації

«Видавали готові копії «судових» рішень, які дозволяли ухилятися від мобілізації: Генпрокурор Руслан Кравченко заявив про викриття «підробки судових рішень і торгівлю правосуддям» у Мар’їнському райсуді на Донеччині.

Галина Третьякова виступила проти примусового виселення з житла без рішення суду

За словами Третьякової, комітет врахував її правки до законопроекту щодо заборони виселення з житла без рішення суду, однак наразі фінальна редакція до другого читання не опублікована

Верховна Рада планує визначити особливі умови залучення до бойових завдань і переміщення до іншої місцевості подружжям військовослужбовців з дитиною до 14 років

Пропонується встановити, що виключно за власною згодою залучається до виконання бойових завдань військовослужбовець, який самостійно виховує дитину за рішенням суду, а також один з подружжя військовослужбовців з дитиною до 14 років – за певних умов.

Суд зможе звільнити опікуна від його повноважень за заявою визнаної недієздатною особи – законопроект

Комітет рекомендував прийняти за основу законопроект, яким пропонується дозволити суду звільнити опікуна від його повноважень за заявою особи, визнаної недієздатною.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Горбалінський
    Володимир Горбалінський
    голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду