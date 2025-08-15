В Харьковской области сократили продолжительность комендантского часа

Изменения по комендантскому часу вводятся с 00:00 17 августа.

В Харькове и области с 17 августа меняется время комендантского часа. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Он отметил, что на заседании Совета обороны Харьковской области было принято решение сократить продолжительность комендантского часа в регионе.

«Теперь он будет длиться с 00:00 до 5:00. Изменения вводим с 00:00 17 августа (ночь с субботы на воскресенье)», — заявил он.

Олег Синегубов подчеркнул, что такое решение согласовано в ответ на обращения представителей бизнеса.

«Мы понимаем потребности экономики. Сейчас, благодаря Вооруженным силам Украины, ситуация с безопасностью позволяет сделать этот шаг», — добавил он.

При этом, новый режим не распространяется на общины, где местными властями введен собственный усиленный комендантский час.

