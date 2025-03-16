Всех сотрудников «Голоса Америки» отправили в административный отпуск

Все постоянные сотрудники «Голоса Америки», включая руководителей агентства, прекращают работу.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на сокращение сферы деятельности восьми федеральных агентств. Среди них — агентство, которое управляет «Голосом Америки», «Радио Свобода» и другими средствами массовой информации, финансируемыми правительством США по всему миру.

Позже стало известно, что всех сотрудников «Голоса Америки» отправили в административный оплачиваемый отпуск до «дальнейшего уведомления». Об этом сообщил правозащитник и журналист Роберт Скотт Гортон, опубликовав письмо сотрудникам «Голоса Америки».

В письме сказано, что в 9:43 утра 15 марта директор Управления кадровых ресурсов Агентства США по глобальным медиа (USAGM) Кристал Г. Томас объявила, что их отправляют в административный отпуск. В результате этого все постоянные сотрудники, включая руководителей агентства, должны немедленно прекратить работу, что фактически означает остановку производства новостей.

По данным агентства Reuters, в электронных письмах, разосланных руководителем отдела кадров Агентства США по глобальным медиа, содержалась инструкция не входить в рабочие помещения и не получать доступ к внутренним системам. Однако на данный момент неизвестно, сколько сотрудников было отправлено в отпуск.

Ранее сообщалось, что Агентство США перестанет платить Reuters, Радио Свобода и Голос Америки за подписку на новости.

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