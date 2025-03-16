Генштаб ЗСУ опублікував мапу, на якій Сили оборони не контролюють Суджу

Генштаб ЗСУ повідомив, що за добу на Курському напрямку було 19 боїв.

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Генеральний штаб ЗСУ 15 березня опублікував мапи бойових дій – згідно з однією з них Сили оборони більше не контролюють Суджу Курської області.

Ситуація на мапі актуальна станом на 8:00 15 березня.

Генштаб повідомив про 20 боєзіткнень за добу, але не уточнюється, де саме вони відбулися.

Військові зафіксували 19 авіаударів, застосування 28 керованих бомб та 232 артилерійські обстріли з боку ворога.

Раніше керівник ЦПД при РНБО Коваленко повідомляв, що росіяни не прорвали кордон на Сумщині, але намагаються штурмували його.

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