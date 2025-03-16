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В Китае представили ИИ Manus, который способен выполнять очень сложные задачи

11:16, 16 марта 2025
У DeepSeek и ChatGPT появился конкурент, который, по словам генерального директора стартапа, больше похож на человека, чем обычный чат-бот.
В Китае представили ИИ Manus, который способен выполнять очень сложные задачи
Фото: businesstoday.in
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Китайский стартап Butterfly Effect представил искусственный интеллект Manus. Заявляется, что этот ИИ-помощник способен выполнять множество задач, пишет South China Morning Post.

В Butterfly Effect утверждают, что ИИ-агент может покупать недвижимость и даже разрабатывать видеоигры.

Чат-бот также способен планировать поездки, включая составление детализированных маршрутов, подбор транспорта и отелей, анализировать резюме, оценивать ситуацию на фондовом рынке и предлагать потенциальные инвестиционные решения. Более того, Manus может автоматически находить и обрабатывать информацию в интернете без необходимости постоянного контроля со стороны пользователя.

Название Manus происходит от латинского слова «рука» — это метафора, подчеркивающая способность агента помогать пользователям, выполняя за них рутинные задачи.

По словам основателя и генерального директора стартапа, 33-летнего Сяо Хуна, Manus отличается от традиционных чат-ботов тем, что не просто отвечает на вопросы, а активно взаимодействует с окружающей средой, получает обратную связь и использует ее для дальнейшей оптимизации ответов.

«ИИ-агент больше похож на человека, чем обычный чат-бот. Он не просто анализирует запросы, но и адаптируется к новой информации, улучшая свои навыки», — сказал Сяо в интервью изданию Tencent News.

ИИ-бот вызвал большой ажиотаж в индустрии, но Manus пока доступен только по приглашению.

Ранее сообщалось, что Китай интегрирует ИИ DeepSeek R1 в госсектор и больницы.

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