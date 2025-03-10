Верховний суд Китаю розгляне питання захисту ШІ та інтелектуальної власності

У Верховному суді Китаю заявили, що підтримують законне застосування штучного інтелекту та захищають інновації відповідно до законодавства.

Фото: scmp.com

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Верховний суд Китаю цього року посилить захист штучного інтелекту та інтелектуальної власності, оскільки країна прагне розвивати нові галузі, пише SCMP.

Цей пункт увійшов до щорічного звіту про роботу Верховного народного суду, представленого головою суду та головним суддею Чжан Цзюнем вищому законодавчому органу Китаю в Пекіні.

Чжан заявив, що вищий суд підтримує законне застосування штучного інтелекту та «суворо захищає інновації відповідно до законодавства». Китай розраховує на ШІ, щоб підвищити свою позицію у промисловому ланцюжку доданої вартості та подолати обмеження у доступі до передових технологій з боку Заходу.

Частина звіту про роботу суду була присвячена шляхам стимулювання таких інновацій та стримування зловживань у сфері ШІ, інших технологій та приватного підприємництва.

Видання зазначає, що стрімке зростання китайського ШІ-стартапу DeepSeek продемонструвало, наскільки швидко можуть змінюватися перспективи високотехнологічного сектору Китаю, але водночас викликало занепокоєння ризиками, пов’язаними з цим критично важливим для бізнесу напрямком, зокрема патентними спорами, порушенням конфіденційності та наклепом.

Чжан зауважив, що загалом спостерігається різке зростання спорів у сфері інтелектуальної власності, а також поява нових типів судових розглядів. Наприклад, судам довелося вирішувати питання про те, кому належить авторське право на контент, створений за допомогою ШІ – ініціатору запиту чи іншій стороні.

Загалом у 2024 році суди розглянули понад 490 000 справ, пов’язаних з інтелектуальною власністю, порівняно зі 100 000 справ у 2013 році.

Чжан додав, що Китай посилив судовий захист прав інтелектуальної власності у таких сферах, як інформаційні технології нового покоління, передове обладнання, біофармацевтика та нові матеріали, щоб стимулювати комерційне використання цих технологій.

Цей процес, за його словами, буде продовжений у 2025 році.

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