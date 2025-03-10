Верховный суд Китая рассмотрит вопрос защиты ИИ и интеллектуальной собственности

В Верховном суде Китая заявили, что поддерживает законное применение искусственного интеллекта и защищает инновации в соответствии с законодательством.

Фото: scmp.com

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Верховный суд Китая в этом году усилит защиту искусственного интеллекта и интеллектуальной собственности, поскольку страна стремится развивать новые отрасли, пишет SCMP.

Этот пункт вошел в ежегодный отчет о работе Верховного народного суда, представленный председателем суда и главным судьей Чжан Цзюнем высшему законодательному органу Китая в Пекине.

Чжан заявил, что высший суд поддерживает законное применение искусственного интеллекта и «строго защищает инновации в соответствии с законодательством». Китай рассчитывает на ИИ, чтобы повысить свою позицию в промышленной цепочке добавленной стоимости и преодолеть ограничения в доступе к передовым технологиям со стороны Запада.

Часть отчета о работе суда была посвящена способам поощрения таких инноваций и сдерживания злоупотреблений в сфере ИИ, других технологий и частного предпринимательства.

Издание отмечает, что бурный рост китайского ИИ-стартапа DeepSeek продемонстрировал, насколько быстро могут меняться перспективы высокотехнологичного сектора Китая, но также вызвал обеспокоенность рисками, связанными с этим критически важным для бизнеса направлением, включая патентные споры, нарушения конфиденциальности и клевету.

Чжан отметил, что в целом наблюдается резкий рост споров в сфере интеллектуальной собственности, а также появление новых типов разбирательств. Например, судам пришлось решать вопрос о том, кому принадлежит авторское право на контент, созданный с помощью ИИ – инициатору запроса или другой стороне.

В целом суды рассмотрели более 490 000 дел, связанных с интеллектуальной собственностью, в 2024 году, по сравнению со 100 000 делами в 2013 году.

Чжан добавил, что Китай усилил судебную защиту прав интеллектуальной собственности в таких областях, как информационные технологии нового поколения, передовое оборудование, биофармацевтика и новые материалы, чтобы поощрять коммерческое использование таких технологий. Этот процесс, по его словам, будет продолжен в 2025 году.

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