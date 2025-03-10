Практика судов
  1. В мире

Верховный суд Китая рассмотрит вопрос защиты ИИ и интеллектуальной собственности

18:57, 10 марта 2025
В Верховном суде Китая заявили, что поддерживает законное применение искусственного интеллекта и защищает инновации в соответствии с законодательством.
Верховный суд Китая рассмотрит вопрос защиты ИИ и интеллектуальной собственности
Фото: scmp.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный суд Китая в этом году усилит защиту искусственного интеллекта и интеллектуальной собственности, поскольку страна стремится развивать новые отрасли, пишет SCMP.

Этот пункт вошел в ежегодный отчет о работе Верховного народного суда, представленный председателем суда и главным судьей Чжан Цзюнем высшему законодательному органу Китая в Пекине.

Чжан заявил, что высший суд поддерживает законное применение искусственного интеллекта и «строго защищает инновации в соответствии с законодательством». Китай рассчитывает на ИИ, чтобы повысить свою позицию в промышленной цепочке добавленной стоимости и преодолеть ограничения в доступе к передовым технологиям со стороны Запада.

Часть отчета о работе суда была посвящена способам поощрения таких инноваций и сдерживания злоупотреблений в сфере ИИ, других технологий и частного предпринимательства.

Издание отмечает, что бурный рост китайского ИИ-стартапа DeepSeek продемонстрировал, насколько быстро могут меняться перспективы высокотехнологичного сектора Китая, но также вызвал обеспокоенность рисками, связанными с этим критически важным для бизнеса направлением, включая патентные споры, нарушения конфиденциальности и клевету.

Чжан отметил, что в целом наблюдается резкий рост споров в сфере интеллектуальной собственности, а также появление новых типов разбирательств. Например, судам пришлось решать вопрос о том, кому принадлежит авторское право на контент, созданный с помощью ИИ – инициатору запроса или другой стороне.

В целом суды рассмотрели более 490 000 дел, связанных с интеллектуальной собственностью, в 2024 году, по сравнению со 100 000 делами в 2013 году.

Чжан добавил, что Китай усилил судебную защиту прав интеллектуальной собственности в таких областях, как информационные технологии нового поколения, передовое оборудование, биофармацевтика и новые материалы, чтобы поощрять коммерческое использование таких технологий. Этот процесс, по его словам, будет продолжен в 2025 году.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Китай искусственный интеллект ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В рамках программы Национального кешбэка граждане получили в среднем по 105 грн в месяц — Гетманцев

Если разделить 714 млн грн на количество их получателей – выйдет в среднем по 105 грн в месяц – Даниил Гетманцев проанализировал итоги выполнения программы «Национальный кешбэк».

Давид Арахамия с коллегами зарегистрировал проект по созданию преференций бизнесу стран-партнеров в рамках Послевоенного Альянса

Предлагается разработать законы для предоставления преференций странам-партнерам в рамках Послевоенного Альянса.

Относительно уклонистов, которые добровольно пойдут служить, закроют производства о штрафах от ТЦК – комитет рекомендует принять закон

В случае прохождения военной службы нарушителем военного учета «админки» за такое нарушение должны быть закрыты – финальная редакция законопроекта о скидке в 50% штрафа от ТЦК.

Реформа зарплат и премий чиновников должна заработать с 1 апреля 2025 года — Рада рассмотрит законопроект во втором чтении

Минимальный размер должностного оклада в государственных органах, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, городов, районов в городах, в случае принятия закона составит не менее 2,5 размеров прожиточного минимума, то есть не менее 7570 грн по состоянию на 2025 год.

Верховный Суд при решении образцовых дел, которые касаются бюджета, будет привлекать главного распорядителя бюджетных средств

При открытии производства по образцовому делу Верховный Суд сможет привлекать соответствующего главного распорядителя бюджетных средств.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Гомельчук
    Сергій Гомельчук
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Євгеній Аблов
    Євгеній Аблов
    заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Тімченко
    Олена Тімченко
    суддя Сихівського районного суду м. Львова