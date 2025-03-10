В Киеве ГСЧС спасли беременную женщину из горящей пятиэтажки, фото

В Соломенском районе столицы пожарные ликвидировали пожар в квартире пятиэтажного дома.
Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в г. Киеве, утром в понедельник 10 марта в 8:45 поступило сообщение о пожаре, который возник на проспекте Воздушных Сил.
По информации спасателей, возгорание произошло в одной из квартир на 4 этаже. Во время тушения пожара бойцы ГСЧС вывели на свежий воздух беременную женщину из квартиры на 5 этаже.
Предварительно, никто не пострадал. Причину пожара будут устанавливать уже правоохранители.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.