В Киеве ГСЧС спасли беременную женщину из горящей пятиэтажки, фото

Возгорание произошло в одной из квартир на 4 этаже.

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В Соломенском районе столицы пожарные ликвидировали пожар в квартире пятиэтажного дома.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в г. Киеве, утром в понедельник 10 марта в 8:45 поступило сообщение о пожаре, который возник на проспекте Воздушных Сил.

По информации спасателей, возгорание произошло в одной из квартир на 4 этаже. Во время тушения пожара бойцы ГСЧС вывели на свежий воздух беременную женщину из квартиры на 5 этаже.

Предварительно, никто не пострадал. Причину пожара будут устанавливать уже правоохранители.

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