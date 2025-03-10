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В Украине за 2025 год открыто почти 10 тысяч производств из-за неуплаченных штрафов ТЦК

12:23, 10 марта 2025
Днепропетровщина, Киев и Полтавщина лидируют по количеству штрафов от ТЦК.
В Украине за 2025 год открыто почти 10 тысяч производств из-за неуплаченных штрафов ТЦК
Фото: opendatabot
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В Украине с начала 2025 года открыто 9 658 производств из-за просроченных и неуплаченных штрафов от Территориальных центров комплектования (ТЦК), что практически равно количеству открытых дел за весь 2023 год - 10 541 производство, согласно данным Опендатабот.

Несмотря на многочисленные штрафы, украинцы не спешат их платить. Так, 23% производств, открытых в 2023 году, остаются непогашенными. Среди долгов за штрафы ТЦК, накопившихся в прошлом году, не уплачено 52%.

Больше всего производств по штрафам ТЦК было открыто в таких регионах:

  • Днепропетровщина - 1 053 производства
  • Киев - 1 003
  • Полтавщина - 916.

Большинство штрафов в этом году были выписаны украинцам в возрасте 25-35 лет, которые составляют почти половину от всех просроченных штрафов.

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штраф / штрафы ТЦК

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