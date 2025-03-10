В Україні за 2025 рік відкрито майже 10 тисяч проваджень через несплачені штрафи ТЦК

Дніпропетровщина, Київ і Полтавщина лідирують за кількістю штрафів від ТЦК.

Фото: opendatabot

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В Україні від початку 2025 року відкрито 9 658 проваджень через протерміновані та несплачені штрафи від Територіальних центрів комплектування (ТЦК), що практично дорівнює кількості відкритих справ за весь 2023 рік — 10 541 провадження, згідно з даними Опендатабот.

Попри численні штрафи, українці не поспішають їх сплачувати. Так, 23% проваджень, відкритих у 2023 році, залишаються непогашеними. Серед боргів за штрафи ТЦК, що накопичилися минулого року, не сплачено 52%.

Найбільше проваджень щодо штрафів ТЦК було відкрито в таких регіонах:

Дніпропетровщина — 1 053 провадження

Київ — 1 003

Полтавщина — 916.

Більшість штрафів цього року були виписані українцям віком 25-35 років, які складають майже половину від усіх протермінованих штрафів.

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