САП просить ВАКС стягнути в дохід держави Land Cruiser, який належить депутатці Чернігівської облради

Після матеріалів НАЗК прокурор САП звернувся до ВАКС.

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить визнати необґрунтованим актив, а саме автомобіль «TOYOTA LAND CRUISER 200», яким користується депутатка Чернігівської облради.

Як вказується у повідомленні САП, прокурор за матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції та самостійно отриманими доказами звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованим автомобіля «Toyota Land Cruiser 200», 2020 року випуску, вартістю 2 млн грн, та його стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація).

У САП вказали, що було встановлено: у 2023 році знайома депутатки Чернігівської обласної ради придбала автомобіль. Проте з’ясувалося, що автівкою користувалась виключно депутатка. Крім того, у день покупки на неї була оформлена довіреність. Таким чином, вона могла прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження згаданим майном.

Водночас аналізом офіційних доходів і витрат сім’ї депутатки облради та її знайомої було встановлено, що вони не мали достатніх законних прибутків для придбання цього активу.

Зважаючи на викладене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з посадової особи активу, законність походження якого викликає обґрунтований сумнів, у дохід держави.

Наразі автівка арештована.

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