У Черкаській області судили чоловіка, який вигадав нову релігію, аби уникнути мобілізації

Черкаський суд покарав ухильника від мобілізації трьома роками ув’язнення.

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У Черкаській області Маньківський районний суд виніс вирок чоловіку, який ухилився від мобілізації, відмовившись отримати повістку. Його засудили до трьох років позбавлення волі. Про це йдеться у вироку Маньківського районного суді Черкаської області у справі № 701/1200/24.

Згідно з матеріалами справи, житель Черкащини, який був визнаний придатним до мобілізації, у жовтні 2024 року категорично відмовився отримати повістку і не з'явився до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

На суді чоловік заперечив свою провину, заявивши, що отримав повістку поштою та прийшов до ТЦК, де його направили на військово-лікарську комісію (ВЛК). Після цього йому намагалися вручити "бойову повістку", від якої він відмовився. Чоловік також пояснив, що вірить у релігійні принципи, однак зазначив, що в Україні немає зареєстрованої такої релігійної організації, яка б визнавала альтернативну службу замість військової.

Проте суд, проаналізувавши всі докази, визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України і засудив його до трьох років позбавлення волі.

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