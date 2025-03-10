Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

У Черкаській області судили чоловіка, який вигадав нову релігію, аби уникнути мобілізації

11:47, 10 березня 2025
Черкаський суд покарав ухильника від мобілізації трьома роками ув’язнення.
У Черкаській області судили чоловіка, який вигадав нову релігію, аби уникнути мобілізації
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Черкаській області Маньківський районний суд виніс вирок чоловіку, який ухилився від мобілізації, відмовившись отримати повістку. Його засудили до трьох років позбавлення волі. Про це йдеться у вироку Маньківського районного суді Черкаської області у справі № 701/1200/24.

Згідно з матеріалами справи, житель Черкащини, який був визнаний придатним до мобілізації, у жовтні 2024 року категорично відмовився отримати повістку і не з'явився до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

На суді чоловік заперечив свою провину, заявивши, що отримав повістку поштою та прийшов до ТЦК, де його направили на військово-лікарську комісію (ВЛК). Після цього йому намагалися вручити "бойову повістку", від якої він відмовився. Чоловік також пояснив, що вірить у релігійні принципи, однак зазначив, що в Україні немає зареєстрованої такої релігійної організації, яка б визнавала альтернативну службу замість військової.

Проте суд, проаналізувавши всі докази, визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України і засудив його до трьох років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд Черкаси мобілізація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд при вирішенні зразкових справ, які торкаються бюджету, залучатиме головного розпорядника бюджетних коштів

При відкритті провадження у зразковій справі Верховний Суд зможе залучати відповідного головного розпорядника бюджетних коштів.

USAID витратило десятки мільярдів доларів у спосіб, який не відповідав і навіть завдав шкоди національним інтересам США – Марко Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що буде скасовано 83% програм USAID.

Верховна Рада готується змінити порядок розгляду пенсійних та соціальних справ в адмінсудах

Депутати вказують, що спори про пенсійні та інші соціальні виплати становлять величезну частку від загального навантаження на адміністративні суди і ця кількість постійно зростає.

Рада суддів звинуватила ВККС у свавіллі під час кваліфікаційного оцінювання суддів, які вже визнані такими, що вдало пройшли оцінювання

Незадоволені діями ВККС також і у Верховному Суді, тоді як у ВККС кажуть, що все нормально.

Чи є рапорт слідчого або прокурора про виявлення злочину процесуальним документом

Широко практикується подання слідчими (детективами) та прокурорами своїм керівникам рапортів (доповідних записок, службових записок) про самостійне виявлення ними кримінальних правопорушень, які у подальшому використовуються як підстава для внесення відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування, але дослідження такої практики викликає обґрунтовані сумніви стосовно її правомірності.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Гомельчук
    Сергій Гомельчук
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Євгеній Аблов
    Євгеній Аблов
    заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Тімченко
    Олена Тімченко
    суддя Сихівського районного суду м. Львова