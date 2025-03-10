Рахункова палата затвердила оновлені переклади українською мовою стандартів державного зовнішнього аудиту

Переклади стандартів державного зовнішнього аудиту підготовлені фахівцями Рахункової палати з урахуванням наукових висновків і пропозицій науковців провідних українських університетів.

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Рахункова палата повідомила, що затвердила для використання у своїй діяльності перекладів українською мовою міжнародних стандартів державного зовнішнього аудиту. До переліку документів, які відтепер офіційно доступні державною мовою, увійшли стандарти і керівництва:

ISSAI 130 «Кодекс етики»

ISSAI 200 «Принципи фінансового аудиту»

ISSAI 2000 «Застосування стандартів фінансового аудиту»

GUID 5100 «Керівництво з аудиту інформаційних систем»

GUID 9010 «Важливість незалежного процесу встановлення стандартів».

Відповідні переклади підготовлені фахівцями Рахункової палати з урахуванням наукових висновків і пропозицій науковців провідних українських університетів, пропозицій Методологічної групи з питань імплементації міжнародних стандартів INTOSAI, що функціонує в межах Консультативно-наукової ради Рахункової палати.

Також прийнято та оприлюднено оновлену редакцію перекладу українською мовою ISSAI 100 «Фундаментальні принципи аудиту державного сектору».

Як зазначив т. в. о. секретаря Рахункової палати – керівника апарату Василь Невідомий, міжнародні стандарти аудиту є динамічними, оскільки постійно удосконалюються. Відповідно, Департамент стратегічного розвитку, планування та аналітики постійно відслідковує ці зміни та систематизує їх.

«Ми продовжуємо роботу щодо перекладу всіх стандартів ISSAI українською мовою. Адже це основні документи для діяльності Рахункової палати», – зазначила голова Рахункової палати Ольга Піщанська.

Перекладені міжнародні стандарти та керівництва будуть використовуватись у роботі інституції та доступні на посиланням.

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