Європейські аерокосмічні гіганти планують спільне підприємство для супутникового виробництва

Європейські гіганти Airbus, Leonardo та Thales Alenia Space планують створити альянс для виробництва супутників.

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Три провідні європейські аерокосмічні компанії – Airbus, Leonardo та Thales Alenia Space – розглядають можливість створення спільного підприємства для розширення виробництва супутників, що має посилити позиції Європи на ринку низькоорбітальних супутників. Ці супутники мають широке застосування у комерційних телекомунікаціях. Основним конкурентом для потенційного альянсу є Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска. Про це повідомляє Politico.

Цей крок націлений на зменшення залежності Європи від зовнішніх постачальників та розвиток власних технологій для забезпечення захищеного зв’язку через супутникові мережі. Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні раніше звертала увагу на відсутність європейських альтернатив, коментуючи переговори з Маском щодо угоди на 1,5 млрд євро для підключення до Starlink.

Ця ініціатива набуває важливості на фоні зростаючих геополітичних ризиків. Недавнє обмеження доступу до супутникових знімків для України з боку американської компанії викликало побоювання щодо залежності Європи від іноземних постачальників.

Проте створення європейського космічного гіганта стикається з політичними та економічними бар'єрами. Італія, яка володіє частками в Leonardo та Thales Alenia Space, ймовірно, підтримає ініціативу, а також Франція. Однак Німеччина, що відчуває, що її роль у космічній галузі зменшується на користь Франції та Італії, може виступити проти цієї угоди.

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