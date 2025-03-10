Оскарження рішень ВЛК військовослужбовцями — підстави та порядок

Існує два способи оскарження ВЛК: позасудовий та судовий.

Фото: 24tv.ua

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Міністерство юстиції України нагадало підстави та порядок оскарження рішень ВЛК військовослужбовцями

Військово-лікарська комісія (ВЛК) здійснює оцінку стану здоров’я чинних військовослужбовців, визначаючи їхню придатність до подальшого несення служби. Водночас українським законодавством передбачено, що можливість оскарження рішень ВЛК.

Направлення на медичний огляд військовослужбовців проводиться:

- прямими начальниками від командира окремої частини, йому рівних та вище, штатних ВЛК;

- керівниками ТЦК та СП;

- начальниками (керівниками) закладів охорони здоров’я за місцем лікування, органів військового управління та підрозділів Військової служби правопорядку Збройних Сил України;

- органами прокуратури;

- слідчим;

- судом.

На військовослужбовців, які направляються на медичний огляд ВЛК, подаються:

- направлення;

- медична книжка;

- посвідчення особи (військовий квиток);

- фотокартка 3 х 4 см без головного убору — при амбулаторному огляді;

- службова характеристика для проведення медичного огляду військово-лікарською комісією;

- медична характеристика.

Крім того, на осіб, які направляються на огляд з приводу поранень, травм, контузій, каліцтв, одержаних у період проходження ними військової служби, подаються оригінал або належним чином засвідчена копія довідки про обставини одержання травми (поранення, контузії, каліцтва).

Для чого проходити комісію?

Пройти ВЛК важливо для:

- отримання відпустки для лікування, якщо за рішенням лікарів у цьому є потреба (рекомендувати відпустку для лікування може виключно ВЛК);

- поєднати поранення (травму, контузію, каліцтво) з умовами отримання поранення на підставі Довідки про обставини травми (наприклад, поранення повʼязане з захистом Батьківщини);

- визначити подальший ступінь придатності до проходження служби;

- зафіксувати діагнози, які у вас є станом на сьогодні.

Скільки діє висновок ВЛК

Постанова ВЛК про ступінь придатності військовослужбовця до військової служби чинна протягом 12 місяців з моменту проведення медичного огляду.

Постанови ВЛК щодо військовослужбовців, які визнані непридатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців, повинні бути реалізовані негайно.

Як оскаржити рішення ВЛК

Існує два способи оскарження ВЛК: позасудовий та судовий.

Досудовий порядок оскарження

- Скарги на постанови ВЛК районних (міських) ТЦК та СП подаються за підпорядкованістю до ВЛК Київського міського ТЦК та СП, обласних ТЦК та СП;

- Постанови прийняті ВЛК обласними (Київського міського) ТЦК та СП, оскаржуються в штатних ВЛК (Центральній військово-лікарській комісії (далі — ЦВЛК), ВЛК регіону);

- Постанова ВЛК регіонів може бути оскаржена у ЦВЛК або у судовому порядку;

- Постанови ЦВЛК можуть бути оскаржені в судовому порядку;

Для оскарження постанови ВЛК у досудовому порядку необхідно підготувати відповідну заяву про перегляд такої постанови та додати всі необхідні документи, видані військово-лікарською комісією. У заяві важливо чітко викласти підстави для оскарження, наприклад, помилку ВЛК у встановленні причинного звʼязку захворювання тощо.

Судовий порядок оскарження

Постанови ВЛК можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Оскарження рішень ВЛК у суді здійснюється в порядку адміністративного судочинства

Строки для оскарження:

- три місяці з дня вручення відповідного рішення за результатами розгляду заяви щодо оскарження постанови, тобто у разі попереднього застосування досудового порядку. Цей строк починає свій перебіг із дня вручення рішення вищої інстанції ВЛК за результатами розгляду заяви про перегляд постанови;

- шість місяців із дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів, тобто з дня винесення відповідної постанови ВЛК.

Раніше ми писали, що в Україні до листопада проходження військово-лікарської комісії буде анонімним. Лікарі не знатимуть імен пацієнтів, яких оглядають.

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