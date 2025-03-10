Оспаривание решений ВВК военнослужащими — основания и порядок

Существует два способа оспаривания ВЛК: внесудебный и судебный.

Фото: 24tv.ua

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Министерство юстиции Украины напомнило основания и порядок обжалования решений ВВК военнослужащими.

Военно-врачебная комиссия (ВВК) проводит оценку состояния здоровья действующих военнослужащих, определяя их пригодность к дальнейшему прохождению службы. В то же время украинское законодательство предусматривает возможность оспаривания решений ВВК.

Направление на медицинское обследование военнослужащих проводится:

прямыми начальниками от командира отдельной части, ему равных и выше, штатных ВВК;

руководителями ТЦК и СП;

начальниками (руководителями) учреждений здравоохранения по месту лечения, органами военного управления и подразделениями Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины;

органами прокуратуры;

следователем;

судом.

На военнослужащих, направляемых на медицинское обследование ВВК, подаются:

направление;

медицинская книжка;

удостоверение личности (военный билет);

фотография 3×4 см без головного убора — при амбулаторном осмотре;

служебная характеристика для проведения медицинского обследования военно-врачебной комиссией;

медицинская характеристика.

Кроме того, на лиц, направляемых на обследование по поводу ранений, травм, контузий, увечий, полученных в период прохождения ими военной службы, подаются оригинал или надлежащим образом заверенная копия справки об обстоятельствах получения травмы (ранения, контузии, увечья).

Зачем проходить комиссию?

Пройти ВВК важно для:

получения отпуска для лечения, если по решению врачей в этом есть необходимость (рекомендовать отпуск для лечения может исключительно ВВК);

установления связи между ранением (травмой, контузией, увечьем) и обстоятельствами его получения на основании Справки об обстоятельствах травмы (например, ранение связано с защитой Родины);

определения дальнейшей степени пригодности к прохождению службы;

фиксации имеющихся диагнозов на текущий момент.

Сколько действует заключение ВВК?

Постановление ВВК о степени пригодности военнослужащего к военной службе действует в течение 12 месяцев с момента проведения медицинского обследования.

Постановления ВВК относительно военнослужащих, признанных непригодными к военной службе или непригодными к военной службе с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев, должны быть реализованы немедленно.

Как оспорить решение ВВК?

Существует два способа обжалования ВВК: внесудебный и судебный.

Внесудебный порядок обжалования

Жалобы на постановления ВВК районных (городских) ТЦК и СП подаются по подчиненности в ВВК Киевского городского ТЦК и СП, областных ТЦК и СП.

Постановления, принятые ВВК областными (Киевского городского) ТЦК и СП, обжалуются в штатных ВВК (Центральной военно-врачебной комиссии (ЦВВК), ВВК региона).

Постановление ВВК регионов может быть обжаловано в ЦВВК или в судебном порядке.

Постановления ЦВВК могут быть обжалованы в судебном порядке.

Для обжалования постановления ВВК во внесудебном порядке необходимо подготовить соответствующее заявление о пересмотре такого постановления и приложить все необходимые документы, выданные военно-врачебной комиссией.

В заявлении важно четко изложить основания для обжалования, например, ошибку ВВК при установлении причинно-следственной связи заболевания и т. д.

Судебный порядок обжалования

Постановления ВВК могут быть оспорены в судебном порядке.

Оспаривание решений ВВК в суде осуществляется в порядке административного судопроизводства.

Сроки для обжалования:

Три месяца со дня вручения соответствующего решения по результатам рассмотрения заявления об оспаривании постановления, то есть в случае предварительного применения внесудебного порядка. Этот срок начинает свой отсчет со дня вручения решения вышестоящей инстанции ВВК по результатам рассмотрения заявления о пересмотре постановления.

Шесть месяцев с того дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав, свобод или интересов, то есть со дня вынесения соответствующего постановления ВВК.

Ранее сообщалось, что в Украине до ноября прохождение военно-врачебной комиссии будет анонимным. Врачи не будут знать имен пациентов, которых осматривают.

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