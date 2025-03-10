Практика судов
  1. В Украине

Оспаривание решений ВВК военнослужащими — основания и порядок

10:53, 10 марта 2025
Существует два способа оспаривания ВЛК: внесудебный и судебный.
Оспаривание решений ВВК военнослужащими — основания и порядок
Фото: 24tv.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции Украины напомнило основания и порядок обжалования решений ВВК военнослужащими.

Военно-врачебная комиссия (ВВК) проводит оценку состояния здоровья действующих военнослужащих, определяя их пригодность к дальнейшему прохождению службы. В то же время украинское законодательство предусматривает возможность оспаривания решений ВВК.

Направление на медицинское обследование военнослужащих проводится:

  • прямыми начальниками от командира отдельной части, ему равных и выше, штатных ВВК;
  • руководителями ТЦК и СП;
  • начальниками (руководителями) учреждений здравоохранения по месту лечения, органами военного управления и подразделениями Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины;
  • органами прокуратуры;
  • следователем;
  • судом.

На военнослужащих, направляемых на медицинское обследование ВВК, подаются:

  • направление;
  • медицинская книжка;
  • удостоверение личности (военный билет);
  • фотография 3×4 см без головного убора — при амбулаторном осмотре;
  • служебная характеристика для проведения медицинского обследования военно-врачебной комиссией;
  • медицинская характеристика.

Кроме того, на лиц, направляемых на обследование по поводу ранений, травм, контузий, увечий, полученных в период прохождения ими военной службы, подаются оригинал или надлежащим образом заверенная копия справки об обстоятельствах получения травмы (ранения, контузии, увечья).

Зачем проходить комиссию?

Пройти ВВК важно для:

  • получения отпуска для лечения, если по решению врачей в этом есть необходимость (рекомендовать отпуск для лечения может исключительно ВВК);
  • установления связи между ранением (травмой, контузией, увечьем) и обстоятельствами его получения на основании Справки об обстоятельствах травмы (например, ранение связано с защитой Родины);
  • определения дальнейшей степени пригодности к прохождению службы;
  • фиксации имеющихся диагнозов на текущий момент.

Сколько действует заключение ВВК?

Постановление ВВК о степени пригодности военнослужащего к военной службе действует в течение 12 месяцев с момента проведения медицинского обследования.

Постановления ВВК относительно военнослужащих, признанных непригодными к военной службе или непригодными к военной службе с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев, должны быть реализованы немедленно.

Как оспорить решение ВВК?

Существует два способа обжалования ВВК: внесудебный и судебный.

Внесудебный порядок обжалования

Жалобы на постановления ВВК районных (городских) ТЦК и СП подаются по подчиненности в ВВК Киевского городского ТЦК и СП, областных ТЦК и СП.

Постановления, принятые ВВК областными (Киевского городского) ТЦК и СП, обжалуются в штатных ВВК (Центральной военно-врачебной комиссии (ЦВВК), ВВК региона).

Постановление ВВК регионов может быть обжаловано в ЦВВК или в судебном порядке.

Постановления ЦВВК могут быть обжалованы в судебном порядке.

Для обжалования постановления ВВК во внесудебном порядке необходимо подготовить соответствующее заявление о пересмотре такого постановления и приложить все необходимые документы, выданные военно-врачебной комиссией.

В заявлении важно четко изложить основания для обжалования, например, ошибку ВВК при установлении причинно-следственной связи заболевания и т. д.

Судебный порядок обжалования

Постановления ВВК могут быть оспорены в судебном порядке.

Оспаривание решений ВВК в суде осуществляется в порядке административного судопроизводства.

Сроки для обжалования:

Три месяца со дня вручения соответствующего решения по результатам рассмотрения заявления об оспаривании постановления, то есть в случае предварительного применения внесудебного порядка. Этот срок начинает свой отсчет со дня вручения решения вышестоящей инстанции ВВК по результатам рассмотрения заявления о пересмотре постановления.

Шесть месяцев с того дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав, свобод или интересов, то есть со дня вынесения соответствующего постановления ВВК.

Ранее сообщалось, что в Украине до ноября прохождение военно-врачебной комиссии будет анонимным. Врачи не будут знать имен пациентов, которых осматривают.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

ВСУ ВВК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Совет Судей обвинил ВККС в произволе во время квалификационного оценивания судей, которые уже признаны удачно прошедшими оценивание

Недовольны действиями ВККС также и в Верховном Суде, тогда как в ВККС говорят, что все нормально.

Верховная Рада готовится принять закон о реформе оплаты труда госслужащих — комитет согласовал финальную версию

Зарплату и премии государственным служащим после принятия нового закона будут рассчитывать по-новому.

Является ли рапорт следователя или прокурора об обнаружении преступления процессуальным документом

Широко практикуется представление следователями (детективами) и прокурорами своим руководителям рапортов (докладных записок, служебных записок) о самостоятельном обнаружении ими уголовных правонарушений, которые в дальнейшем используются как основание для внесения сведений в ЕРДР и начала досудебного расследования, но исследование такой практики вызывает обоснованные сомнения относительно ее правомерности.

Комитет по нацбезопасности рекомендовал законопроект о расширении полномочий Пограничной службы по остановке и осмотру автомобилей

По мнению Главного научно-экспертного управления Верховной Рады, эта норма предоставляет возможности для довольно широкого толкования полномочий Госпогранслужбы по остановке и осмотру транспортных средств без привязки к их расположению в зонах пограничного контроля или пограничных полосах.

СНБО предлагают поручить ведение списка государств-спонсоров терроризма – Рада рассмотрит законопроект об ограничении юрисдикционного иммунитета иностранных государств

Законопроектом о пределах юрисдикционного иммунитета иностранных государств предлагается расширить полномочия СНБО, который сможет включать и исключать государства из перечня спонсоров терроризма.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Гомельчук
    Сергій Гомельчук
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Євгеній Аблов
    Євгеній Аблов
    заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Тімченко
    Олена Тімченко
    суддя Сихівського районного суду м. Львова