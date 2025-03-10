Оспаривание решений ВВК военнослужащими — основания и порядок

Министерство юстиции Украины напомнило основания и порядок обжалования решений ВВК военнослужащими.
Военно-врачебная комиссия (ВВК) проводит оценку состояния здоровья действующих военнослужащих, определяя их пригодность к дальнейшему прохождению службы. В то же время украинское законодательство предусматривает возможность оспаривания решений ВВК.
Направление на медицинское обследование военнослужащих проводится:
На военнослужащих, направляемых на медицинское обследование ВВК, подаются:
Кроме того, на лиц, направляемых на обследование по поводу ранений, травм, контузий, увечий, полученных в период прохождения ими военной службы, подаются оригинал или надлежащим образом заверенная копия справки об обстоятельствах получения травмы (ранения, контузии, увечья).
Зачем проходить комиссию?
Пройти ВВК важно для:
Сколько действует заключение ВВК?
Постановление ВВК о степени пригодности военнослужащего к военной службе действует в течение 12 месяцев с момента проведения медицинского обследования.
Постановления ВВК относительно военнослужащих, признанных непригодными к военной службе или непригодными к военной службе с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев, должны быть реализованы немедленно.
Как оспорить решение ВВК?
Существует два способа обжалования ВВК: внесудебный и судебный.
Внесудебный порядок обжалования
Жалобы на постановления ВВК районных (городских) ТЦК и СП подаются по подчиненности в ВВК Киевского городского ТЦК и СП, областных ТЦК и СП.
Постановления, принятые ВВК областными (Киевского городского) ТЦК и СП, обжалуются в штатных ВВК (Центральной военно-врачебной комиссии (ЦВВК), ВВК региона).
Постановление ВВК регионов может быть обжаловано в ЦВВК или в судебном порядке.
Постановления ЦВВК могут быть обжалованы в судебном порядке.
Для обжалования постановления ВВК во внесудебном порядке необходимо подготовить соответствующее заявление о пересмотре такого постановления и приложить все необходимые документы, выданные военно-врачебной комиссией.
В заявлении важно четко изложить основания для обжалования, например, ошибку ВВК при установлении причинно-следственной связи заболевания и т. д.
Судебный порядок обжалования
Постановления ВВК могут быть оспорены в судебном порядке.
Оспаривание решений ВВК в суде осуществляется в порядке административного судопроизводства.
Сроки для обжалования:
Три месяца со дня вручения соответствующего решения по результатам рассмотрения заявления об оспаривании постановления, то есть в случае предварительного применения внесудебного порядка. Этот срок начинает свой отсчет со дня вручения решения вышестоящей инстанции ВВК по результатам рассмотрения заявления о пересмотре постановления.
Шесть месяцев с того дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав, свобод или интересов, то есть со дня вынесения соответствующего постановления ВВК.
Ранее сообщалось, что в Украине до ноября прохождение военно-врачебной комиссии будет анонимным. Врачи не будут знать имен пациентов, которых осматривают.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.